Ma dove vedere Monza-Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

Il Monza vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio e provare a risalire la classifica davanti ai propri tifosi. Il Cagliari, protagonista di un ottimo inizio di stagione e quarto con 13 punti, cerca invece un altro risultato positivo per restare nelle prime posizioni.

La settima giornata della Serie A 2026/27 prosegue lunedì 19 ottobre con la sfida tra Monza e Cagliari , in programma all’ U-Power Stadium a Monza . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 .

Dove vedere Monza Cagliari in tv

Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Monza Cagliari in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Monza-Cagliari sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Monza Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Monza Cagliari in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Monza-Cagliari è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Monza Cagliari, quando si gioca

L’appuntamento con Monza-Cagliati è fissato per lunedì 10 ottobre 2026 alle ore 18.30 all’U-Power Stadium a Monza. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

La partita presenta una grande opportunità per entrambe le squadre. La formazione brianzola deve guadagnare punti per togliersi da una scomoda 16ª posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Cagliari deve consolidare una splendida quarta posizione.