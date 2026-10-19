Diritti esteri Serie A: Avenue e Nextalia-Carlyle valutano la media company oltre i 3 miliardi

Per quanto riguarda i diritti internazionali della Serie A, come anticipato da Calcio e Finanza, la Lega Calcio sta portando avanti due distinti colloqui. Uno con il fondo Avenue Capital e l’altro con la cordata Nextalia-Carlyle.

Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, al momento il soggetto più avanti sembra essere Avenue Capital che ha messo sul piatto una prima offerta da 320 milioni di euro per il 10% della società che la Lega Serie A ha intenzione di fondare con il compito di gestire, e quindi monetizzare, i diritti esteri del massimo campionato italiano. Se le cifre fossero confermati, significherebbe che questa società sarebbe valutata 3,2 miliardi in totale.