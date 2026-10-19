Per l’Inter è una sfida importante per provare a rilanciare il proprio percorso in Champions League dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge . I nerazzurri cercano i primi punti nella competizione, ma dovranno affrontare lo Shakhtar Donetsk senza il capitano Lautaro Martínez , che rimarrà fermo per almeno un mese a causa di un infortunio muscolare.

La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della terza giornata della League Phase. Mercoledì 21 ottobre 2026, San Siro ospiterà Inter-Shakhtar Donetsk , una sfida valida per la terza giornata della massima competizione europea che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00.

Inter-Shakhtar Donetsk su Prime Video: orario e telecronisti

La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.

La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dallo Stadio San Siro. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di Inter – Shakhtar Donetsk e di tutte le gare disputate martedì 20 e mercoledì 21 ottobre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.