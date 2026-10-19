La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della terza giornata della League Phase. Mercoledì 21 ottobre 2026, San Siro ospiterà Inter-Shakhtar Donetsk, una sfida valida per la terza giornata della massima competizione europea che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00.
Per l’Inter è una sfida importante per provare a rilanciare il proprio percorso in Champions League dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge. I nerazzurri cercano i primi punti nella competizione, ma dovranno affrontare lo Shakhtar Donetsk senza il capitano Lautaro Martínez, che rimarrà fermo per almeno un mese a causa di un infortunio muscolare.
Dall’altra parte, lo Shakhtar Donetsk ha iniziato la Champions League con un pareggio in casa del PSV Eindhoven, prima di conquistare la sua prima vittoria nella competizione la scorsa settimana battendo l’AEK Atene per 3-1. La squadra ucraina arriva quindi a San Siro con quattro punti in classifica.
Inter-Shakhtar Donetsk su Prime Video: orario e telecronisti
La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.
La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dallo Stadio San Siro. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.
La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di Inter – Shakhtar Donetsk e di tutte le gare disputate martedì 20 e mercoledì 21 ottobre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.
Champions su Prime Video: tornano Prime Vision e le funzionalità interattive
La trasmissione di Inter – Shakhtar Donetsk sarà accompagnata anche dalle funzionalità tecnologiche sviluppate da Prime Video per arricchire l’esperienza degli spettatori. Tra queste figura Prime Vision, un feed opzionale potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di seguire la partita attraverso grafiche in realtà aumentata, statistiche avanzate e strumenti di analisi tattica.
Gli utenti potranno consultare una mappa tattica con le posizioni in tempo reale dei 22 calciatori, una barra dedicata all’inerzia della partita, dati sulle velocità dei giocatori e sui gol attesi (Expected Goals), oltre a indicazioni sulle possibili linee di passaggio e sull’identità del calciatore in possesso del pallone.
Sarà inoltre disponibile X-Ray, la funzione che consente di accedere in tempo reale alle statistiche fornite da Opta, alle formazioni e ai principali episodi della partita attraverso dispositivi web, mobile e Smart TV compatibili. Completano l’offerta Recap Rapido, che permette a chi si collega a partita iniziata di recuperare velocemente i gol già segnati prima di passare alla diretta, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, per rivedere rapidamente gli episodi più importanti dell’incontro, dalle reti alle espulsioni fino ai calci di rigore.
Per gli abbonati ad Amazon Prime, Inter – Shakhtar Donetsk rappresenterà così un nuovo appuntamento con la Champions League in esclusiva, a solo una settimana dall’ultima partita trasmessa dalla piattaforma, quella tra Inter e Club Brugge.
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