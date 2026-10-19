Multa e stipendio sospeso a Banda: il Lecce ottiene il parere favorevole della Commissione equilibrio finanziario

La vicenda tra il Lecce e Lameck Banda prosegue sul piano legale. Venerdì 16 ottobre, il collegio arbitrale ha accolto le richieste del club salentino e ha condannato il calciatore al pagamento di una multa di 256.250 euro. La decisione riguarda la durata del contratto, in scadenza a giugno 2027, e il mancato rientro del giocatore, previsto per il 1° luglio 2026. E oggi è arrivato il parere della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in merito alla decisione del club leccese di sospendere lo stipendio al proprio tesserato.
La questione era nata quando l’esterno zambiano non ha risposto alla convocazione per il ritiro del Lecce. Inoltre il club salentino non ha ricevuto in nessun modo notizie dal calciatore fino a quando non ha saputo che Banda era vicino a firmare con un’altra squadra. Il caso ha spinto il Lecce a rivolgersi alle istituzioni sportive nazionali e internazionali, considerando che il giocatore al momento era ancora sotto contratto.
Da parte sua Banda si considerava un calciatore svincolato, visto che il rinnovo automatico del suo contratto in scadenza al 30 giugno è stato deciso unicamente dal Lecce e non è mai stato avallato da parte sua. Da qui l’accordo trovato, senza ovviamente nessun corrispettivo economico da riconoscere alla società giallorossa, per un contratto con Al Swehli, campione della Libia in carica, di due anni a 12 milioni di dinari libici, quasi 1,63 milioni di euro complessivi.
La procedura arbitrale riguardo alla questione si è così conclusa, ma resta ancora aperto il procedimento davanti agli organi di giustizia della FIFA. Il Lecce chiede infatti un risarcimento per i danni legati al recesso senza giusta causa. Il procedimento coinvolge anche Banda e l’Al-Swehly Sports Club, squadra attuale del calciatore zambiano.
Il parere della Commissione sui compensi
Sulla vicenda è intervenuta anche la Commissione indipendente. L’organismo ha espresso un parere in seguito ad una richiesta proprio dal club giallorosso in merito al contratto di lavoro con Banda, diventato irreperibile negli ultimi mesi.
La Commissione ha chiarito che una controversia legale con un calciatore non permette automaticamente a una società di escludere gli obblighi economici legati al suo contratto ai controlli finanziari previsti dalla FIGC. Questi obblighi devono essere considerati anche ai fini dei controlli finanziari sui club, come indicato dall’articolo 85 NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione) della FIGC.
L’accordo collettivo tra FIGC, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori prevede però alcuni casi in cui una società può sospendere il pagamento dello stipendio. Tra questi rientra anche l’irreperibilità del calciatore, secondo le condizioni indicate dall’articolo 5.2.13.
Il parere è stato espresso senza entrare nel merito della controversia tra il Lecce e Banda. È possibile, infatti, per i club vigilati contattare la Commissione in via preventiva, in caso di dubbi riguardanti questioni economiche e finanziare. Già in precedenza la FIGC aveva chiesto un chiarimento sulle modifiche all’indicatore del costo del lavoro allargato e sulla loro applicazione immediata. Il parere è stato trasmesso sia al Lecce sia alla FIGC. Bisogna aspettare però nel frattempo la decisone della FIFA sul procedimento avviato dal Lecce con l’obbiettivo di ottenere un risarcimento.