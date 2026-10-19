Multa e stipendio sospeso a Banda: il Lecce ottiene il parere favorevole della Commissione equilibrio finanziario

La vicenda tra il Lecce e Lameck Banda prosegue sul piano legale. Venerdì 16 ottobre, il collegio arbitrale ha accolto le richieste del club salentino e ha condannato il calciatore al pagamento di una multa di 256.250 euro. La decisione riguarda la durata del contratto, in scadenza a giugno 2027, e il mancato rientro del giocatore, previsto per il 1° luglio 2026. E oggi è arrivato il parere della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in merito alla decisione del club leccese di sospendere lo stipendio al proprio tesserato.

La questione era nata quando l’esterno zambiano non ha risposto alla convocazione per il ritiro del Lecce. Inoltre il club salentino non ha ricevuto in nessun modo notizie dal calciatore fino a quando non ha saputo che Banda era vicino a firmare con un’altra squadra. Il caso ha spinto il Lecce a rivolgersi alle istituzioni sportive nazionali e internazionali, considerando che il giocatore al momento era ancora sotto contratto.