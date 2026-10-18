L'ultimatum del sindaco Lo Russo a Cairo: «Progetto sullo stadio del Torino entro il 31 dicembre»

«Per la presentazione del progetto di partenariato possiamo attendere fino al 31 dicembre, ma se non avviene, nel 2027 dobbiamo fare un bando per una nuova concessione pluriennale: prevede una procedura complessa e lunga, con una delibera comunale per la valutazione economica sui conti», ha spiegato Lo Russo.

La scadenza rappresenta un passaggio importante per il futuro dell’impianto e per le strategie della proprietà granata. Nei mesi scorsi, infatti, il Torino aveva manifestato l’intenzione di presentare un progetto per lo stadio, coinvolgendo anche il Politecnico di Torino. Dopo i contatti avvenuti nella prima parte dell’anno, le parti avrebbero dovuto aggiornarsi entro la fine di settembre, ma il confronto non ha prodotto ulteriori sviluppi concreti.

Nonostante il protrarsi dell’attesa, il sindaco ha ribadito la propria fiducia nella possibilità di arrivare a una soluzione condivisa. «Io resto fiducioso. La proroga è stata fatta in modo molto scrupoloso, l’abbiamo concessa anche perché ad aprile il Toro ha preannunciato ufficialmente la presentazione di un progetto da realizzare in collaborazione con una realtà prestigiosa come il Politecnico», ha dichiarato. «La nostra responsabilità è massima, sia nei confronti della gestione di uno stadio che rappresenta un grande patrimonio della città, sia nei confronti di una società storica e importante», ha aggiunto Lo Russo.