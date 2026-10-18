Da Londra a Parigi: tre sfide europee della NFL in chiaro su Mediaset

La NFL sbarca in chiaro su Mediaset con tre appuntamenti internazionali della regular season 2026. Il gruppo televisivo ha annunciato che trasmetterà in esclusiva gratuita sul Canale 20 tre sfide del massimo campionato professionistico di football americano, tutte in programma in Europa tra il 18 ottobre e l’8 novembre, con protagonisti alcuni dei principali club della lega statunitense. L’iniziativa coinvolgerà tre città e altrettanti impianti particolarmente prestigiosi: Wembley a Londra, lo Stade de France a Parigi e il Santiago Bernabéu a Madrid. Le partite saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre le telecronache saranno affidate ai giornalisti di SportMediaset Federico Mastria e Gabriele Cattaneo.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, domenica 18 ottobre alle 15.30, quando a Wembley si affronteranno gli Houston Texans e i Jacksonville Jaguars, due franchigie appartenenti alla AFC South. Si tratta di una sfida particolarmente significativa anche per Jacksonville, una delle squadre maggiormente legate all’espansione internazionale della NFL, che disputa regolarmente incontri a Londra. Per i Jaguars sarà infatti la seconda partita consecutiva nella capitale britannica, dopo quella dell’11 ottobre contro i Philadelphia Eagles. La settimana successiva, domenica 25 ottobre alle 14.30, sarà invece la volta di Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints, in programma allo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi. L’appuntamento rappresenterà un passaggio storico per la lega, trattandosi della prima partita di regular season NFL disputata in Francia, uno dei nuovi mercati sui quali il campionato americano sta puntando per ampliare la propria presenza internazionale. Il ciclo di incontri trasmessi da Mediaset si concluderà domenica 8 novembre alle 15.30, con la sfida tra Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons, ospitata al Santiago Bernabéu, lo stadio del Real Madrid. Per l’impianto madrileno si tratterà di un nuovo appuntamento con il football americano dopo l’esordio delle NFL International Games nella capitale spagnola nel 2025, a conferma della crescente attenzione della lega verso il mercato europeo.