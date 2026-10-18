Ma dove vedere Milan Atalanta in TV e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

La formazione allenata da Ruben Amorim torna davanti al proprio pubblico dopo la trasferta contro il Sassuolo, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la propria classifica. Dall’altra parte ci sarà l’ Atalanta guidata da Maurizio Sarri, che scenderà in campo a San Siro dopo una importante vittoria in Serie A contro il Venezia e dopo la prima vittoria nella fase campionato della Conference League.

Milan Atalanta dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

La sfida tra Milan e Atalanta, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio. La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Milan Atalanta sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore. Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Milan e l’Atalanta anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A. La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.