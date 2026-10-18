Dopo un turno positivo per Juventus e Milan, l’Europa League torna anche la prossima settimana con la terza giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27. Quella che si sta disputando quest’anno è la terza stagione con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club e che ha eliminato la fase a gironi per fare spazio al cosiddetto girone unico.

Le 36 squadre partecipanti tornano in campo giovedì 22 ottobre. Tra le protagoniste della competizione ci sono, come detto, anche Juventus e Milan, insieme alle altre squadre qualificate. Anche in questa stagione Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League, disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Sfide alle quali si affiancheranno le partite in chiaro, che Sky trasmette su TV8 e per le quali la pay-tv di Comcast in vista del prossimo turno ha deciso di lanciare una novità.