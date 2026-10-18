Ma dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La settima giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 18 ottobre con la sfida tra Juventus e Lazio , in programma all’ Allianz Stadium a Torino . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Juventus Lazio in tv

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Juventus Lazio in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Juventus-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Juventus Lazio in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Juventus Lazio in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Juventus-Lazio è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Juventus Lazio, quando si gioca

L’appuntamento con Juventus-Lazio è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium a Torino. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

La partita presenta una grande opportunità per entrambe le squadre. La Juventus è chiamata a rialzarsi dopo un pareggio contro il Cagliari, mentre la Lazio, prima a pari punti con l’Inter, deve guadagnare punti per consolidare la posizione in vetta alla classifica.