Ma dove vedere Fiorentina-Como in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Fiorentina affronta il Como con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e fare punti in campionato per togliersi da una scomoda 19ª posizione. I lombardi arrivano invece da un impegno in Champions League e saranno attesi da un’altra sfida europea la prossima settimana contro il Manchester United. Indubbiamente questa à una settimana intensa per la squadra, chiamata a gestire gli impegni sia in Serie A che in Champions.

La settima giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 18 ottobre con la sfida tra Fiorentina e Como , in programma allo Stadio Artemio Franchi a Firenze . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Fiorentina Como in tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Fiorentina Como in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fiorentina-Como sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Fiorentina Como in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Fiorentina Como in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Fiorentina-Como è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Fiorentina Como, quando si gioca

L’appuntamento con Fiorentina-Como è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

La partita presenta una grande opportunità per la Fiorentina di guadagnare punti e togliersi dalla zona retrocessione, sfruttando le condizioni del Como reduce dalla Champions League.