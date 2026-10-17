In Europa Serie A bene solo nelle coppe minori: le conseguenze sugli obiettivi dei club e sulla gara dei diritti tv

Al di là di chi ha disputato una partita coraggiosa e gagliarda contro avversari sulla carta più forti per poi vedere sfumare tutto nel finale, di chi si giocava la prima trasferta in Champions League della sua storia, oppure di chi invece dopo le dichiarazioni roboanti della vigilia non è riuscito a passare dalle parole ai fatti, il secondo turno della Champions (il vero banco di prova per testare la competitività dei campionati su scala continentale) ha emesso il suo verdetto sulle squadre italiane e la sentenza è stata amarissima. Tanto che per la prima volta nella storia del torneo si è toccato il record negativo di quattro sconfitte su quattro gare disputate in un unico turno.

In totale considerando anche Europa e Conference League, il bilancio internazionale del calcio italiano di questo avvio di stagione dice che nelle 13 partite sin qui disputate dalle squadre di Serie A (otto in Champions, quattro in Europa League e una in Conference) i nostri club hanno racimolato 16 punti dei 39 punti posti in palio sinora (24 in Champions, 12 in Europa League e tre in Conference League). Per una percentuale di punti ottenuti sui quelli disponibili del 41%. Però, particolare molto significativo, questa percentuale scende al 16,7% (4 punti ottenuti su 24 disponibili) se si tiene conto della sola Champions League, torneo che rappresenta, come si diceva, il vero test di competitività dei vari campionati.

Ovviamente siamo solo alle seconda giornata (alla prima per quanto concerne la Conference) ed è ancora troppo presto per emettere giudizi e, come è augurabile, tutto può cambiare. Però questa falsa partenza delle nostre società, soprattutto nella competizione più prestigiosa, non può passare sottotraccia anche per i suoi risvolti non solo in campo sportivo ma anche in quello economico.