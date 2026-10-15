Ma dove vedere Atalanta Pafos in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.

L’Atalanta scende in campo questa sera contro il Pafos con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti davanti ai propri tifosi. La squadra bergamasca vuole iniziare al meglio il proprio percorso in Conference League e sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo. Dall’altra parte ci sarà il Pafos, formazione cipriota che vuole giocarsi le proprie possibilità e provare a mettere in difficoltà gli avversari.

Dove vedere Atalanta-Pafos in TV – La Conference League è su Sky

La UEFA Conference League 2026/27 è visibile su Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione. La sfida tra Atalanta e Pafos sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto Sport.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Atalanta-Pafos sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky. Sarà possibile accedere alla diretta attraverso l’applicazione Sky Go, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Atalanta-Pafos in TV e streaming gratis

Atalanta-Pafos non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV o streaming. Tutte le partite delle squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA saranno infatti riservate agli abbonati. Sky ha scelto di trasmettere in chiaro su TV8 una sola partita per giornata, selezionando il miglior incontro tra squadre straniere.