Nations League, in vendita i biglietti per Italia-Francia a San Siro: prezzi da 20 euro

La Nazionale italiana torna a San Siro e apre ufficialmente la vendita dei biglietti per una delle sfide più attese della UEFA Nations League 2026/27. Giovedì 12 novembre 2026, alle ore 20.45, gli Azzurri affronteranno la Francia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nell’ultimo incontro casalingo della fase a gironi della competizione.
La FIGC ha annunciato l’avvio della vendita dei tagliandi, che potranno essere acquistati attraverso il portale ufficiale e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket. I prezzi partono da 20 euro per i biglietti interi, mentre sono previste tariffe agevolate per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.
Italia Francia biglietti – Tutti i prezzi per la sfida di Nations League
Per assistere alla partita tra Italia e Francia, i tifosi potranno scegliere tra diverse categorie di posti, con prezzi che variano in base al settore dello stadio. I tagliandi più economici (per quanto riguarda i prezzi interi) sono quelli per il terzo anello blu, verde e rosso, disponibili a 20 euro, mentre per i posti del secondo anello i prezzi partono da 30 euro.
Di seguito i prezzi interi comunicati dalla FIGC:
- Terzo anello blu, verde e rosso: 20 euro;
- Secondo anello blu e verde: 30 euro;
- Primo anello blu e verde: 40 euro;
- Secondo anello rosso e arancio: 40 euro;
- Primo anello arancio laterale: 50 euro;
- Primo anello rosso laterale: 60 euro;
- Primo anello arancio: 70 euro;
- Primo anello rosso: 80 euro;
- Tribuna d’onore arancio: 80 euro;
- Poltroncina rossa: 100 euro;
- Tribuna d’onore rossa: 110 euro.
Sono inoltre disponibili soluzioni di ospitalità e posti premium, con prezzi fino a 195 euro per la tribuna d’onore arancio con hospitality.
Italia Francia biglietti – Le riduzioni e come acquistarli
La FIGC ha previsto diverse agevolazioni per favorire la partecipazione delle famiglie e dei tifosi più giovani. In particolare, i biglietti ridotti per gli Under 12 partono da 5 euro nei settori del terzo anello e devono essere acquistati contestualmente a un biglietto per adulto.
Le riduzioni sono riservate anche agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. Per questi ultimi sono previsti biglietti da 14 euro nel secondo anello blu e verde, acquistabili esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket, presentando il tesserino universitario.
Sono disponibili anche le promozioni famiglia, riservate a gruppi di almeno tre persone composti da due adulti e uno o due minorenni. Per quanto riguarda l’acquisto, la FIGC consente un massimo di quattro biglietti per transazione. Le vendite e le operazioni di cambio utilizzatore resteranno aperte fino al calcio d’inizio, salvo esaurimento dei posti disponibili.
Italia-Francia, la Nazionale torna a San Siro
La sfida con la Francia segnerà il ritorno della Nazionale allo stadio Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali e a due anni dal ko per 3-1 proprio contro i francesi in Nations League.
Milano rappresenta una città storica per gli Azzurri: proprio nel capoluogo lombardo, il 15 maggio 1910, l’Italia disputò la sua prima partita ufficiale, battendo la Francia per 6-2 all’Arena Civica. Con 64 incontri ospitati, Milano è la seconda città italiana per numero di partite della Nazionale dopo Roma, con un bilancio complessivo di 39 vittorie, 19 pareggi e sei sconfitte.
La partita del 12 novembre offrirà dunque agli Azzurri l’occasione di tornare al successo a San Siro, dove la Nazionale ha perso le ultime tre gare disputate, interrompendo una tradizione positiva durata quasi un secolo.