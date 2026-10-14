Nations League, in vendita i biglietti per Italia-Francia a San Siro: prezzi da 20 euro

La FIGC ha annunciato l’avvio della vendita dei tagliandi, che potranno essere acquistati attraverso il portale ufficiale e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket. I prezzi partono da 20 euro per i biglietti interi , mentre sono previste tariffe agevolate per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.

La Nazionale italiana torna a San Siro e apre ufficialmente la vendita dei biglietti per una delle sfide più attese della UEFA Nations League 2026/27 . Giovedì 12 novembre 2026 , alle ore 20.45, gli Azzurri affronteranno la Francia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nell’ultimo incontro casalingo della fase a gironi della competizione.

Italia Francia biglietti – Tutti i prezzi per la sfida di Nations League

Per assistere alla partita tra Italia e Francia, i tifosi potranno scegliere tra diverse categorie di posti, con prezzi che variano in base al settore dello stadio. I tagliandi più economici (per quanto riguarda i prezzi interi) sono quelli per il terzo anello blu, verde e rosso, disponibili a 20 euro, mentre per i posti del secondo anello i prezzi partono da 30 euro.

Di seguito i prezzi interi comunicati dalla FIGC:

Terzo anello blu, verde e rosso: 20 euro;

20 euro; Secondo anello blu e verde: 30 euro;

30 euro; Primo anello blu e verde: 40 euro;

40 euro; Secondo anello rosso e arancio: 40 euro;

40 euro; Primo anello arancio laterale: 50 euro;

50 euro; Primo anello rosso laterale: 60 euro;

60 euro; Primo anello arancio: 70 euro;

70 euro; Primo anello rosso: 80 euro;

80 euro; Tribuna d’onore arancio: 80 euro;

80 euro; Poltroncina rossa: 100 euro;

100 euro; Tribuna d’onore rossa: 110 euro.

Sono inoltre disponibili soluzioni di ospitalità e posti premium, con prezzi fino a 195 euro per la tribuna d’onore arancio con hospitality.

Italia Francia biglietti – Le riduzioni e come acquistarli

La FIGC ha previsto diverse agevolazioni per favorire la partecipazione delle famiglie e dei tifosi più giovani. In particolare, i biglietti ridotti per gli Under 12 partono da 5 euro nei settori del terzo anello e devono essere acquistati contestualmente a un biglietto per adulto.

Le riduzioni sono riservate anche agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. Per questi ultimi sono previsti biglietti da 14 euro nel secondo anello blu e verde, acquistabili esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket, presentando il tesserino universitario.

Sono disponibili anche le promozioni famiglia, riservate a gruppi di almeno tre persone composti da due adulti e uno o due minorenni. Per quanto riguarda l’acquisto, la FIGC consente un massimo di quattro biglietti per transazione. Le vendite e le operazioni di cambio utilizzatore resteranno aperte fino al calcio d’inizio, salvo esaurimento dei posti disponibili.