Ma dove vedere Feyenoord Como in TV e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go .

Di fronte ci sarà un Feyenoord chiamato a riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita contro il Barcellona nella prima giornata della competizione.

La formazione allenata da Cesc Fabregas arriva all’appuntamento dopo lo straordinario successo ottenuto all’esordio contro il Lipsia , battuto per 4-1 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. L’obiettivo del Como è conquistare altri tre punti per consolidare la propria posizione nella classifica unica e proseguire nel migliore dei modi la sua prima storica avventura in Champions League.

Il Como torna protagonista in UEFA Champions League 2026/27 . Mercoledì 14 ottobre 2026 , i lariani saranno impegnati in trasferta contro il Feyenoord , nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea per club. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18.45 , allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Dove vedere Feyenoord Como in TV – La diretta su Sky Sport

La sfida tra Feyenoord e Como, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 253.

Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo dedicato. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport e potrà essere seguita sul televisore attraverso il decoder Sky.

Dove vedere Feyenoord Como in streaming – La diretta su Sky Go

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Feyenoord Como sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Como anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Champions League 2026/27, 185 partite in esclusiva su Sky

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League, accompagnando gli appassionati lungo l’intero percorso della competizione, dalla fase campionato fino alla finale, in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La copertura comprende le sfide delle quattro squadre italiane impegnate nel torneo, Inter, Napoli, Roma e Como, oltre ai principali incontri tra le grandi formazioni europee. I match sono disponibili sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire le gare anche attraverso Diretta Gol, per non perdere le azioni più importanti delle partite disputate in contemporanea.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle principali protagoniste della competizione. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.