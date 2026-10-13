Le Azzurre sono al 13° posto nel ranking FIFA , mentre la Bielorussia occupa la 52ª posizione . Il divario in classifica importante, ma non bisogna dare nulla per scontato. Per questo doppio appuntamento il Ct ha convocato 28 calciatrici . Nel gruppo sono tornate anche Martina Rosucci e Annamaria Serturini, mentre tra le giocatrici più esperte ci sono Giuliani, Bartoli, Boattin, Bonansea e Girelli.

L’Italia arriva alla sfida contro la Bielorussia dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo 1 della Lega A . Le Azzurre hanno pareggiato per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata, ma non è bastato per qualificarsi direttamente. La squadra di Andrea Soncin deve dunque affrontare la Bielorussia agli spareggi.

Il traguardo è il Mondiale 2027 in Brasile, in programma dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Potranno prendere parte alla competizione 32 nazionali. Ma prima ci sono almeno altri 180 minuti da giocare. Se l’Italia supererà la Bielorussia, nel turno decisivo di dicembre affronterà la vincente di Finlandia-Serbia.

Dove vedere Italia Bielorussia in tv

La sfida tra Italia e Bielorussia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match sarà quindi visibile gratuitamente in televisione.

Italia Bielorussia in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Sarà quindi possibile seguire le Azzurre anche da computer, smartphone, tablet e smart TV.