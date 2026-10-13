La Nazionale femminile italiana torna in campo per la gara di ritorno playoff di qualificazione al Mondiale 2027. Martedì 13 ottobre, le Azzurre affrontano la Bielorussia nella gara di ritorno del primo turno degli spareggi, dopo aver vinto l’andata in trasferta per 2-0 La partita si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.15.
L’Italia arriva alla sfida contro la Bielorussia dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo 1 della Lega A. Le Azzurre hanno pareggiato per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata, ma non è bastato per qualificarsi direttamente. La squadra di Andrea Soncin deve dunque affrontare la Bielorussia agli spareggi.
Le Azzurre sono al 13° posto nel ranking FIFA, mentre la Bielorussia occupa la 52ª posizione. Il divario in classifica importante, ma non bisogna dare nulla per scontato. Per questo doppio appuntamento il Ct ha convocato 28 calciatrici. Nel gruppo sono tornate anche Martina Rosucci e Annamaria Serturini, mentre tra le giocatrici più esperte ci sono Giuliani, Bartoli, Boattin, Bonansea e Girelli.
Il traguardo è il Mondiale 2027 in Brasile, in programma dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Potranno prendere parte alla competizione 32 nazionali. Ma prima ci sono almeno altri 180 minuti da giocare. Se l’Italia supererà la Bielorussia, nel turno decisivo di dicembre affronterà la vincente di Finlandia-Serbia.
Dove vedere Italia Bielorussia in tv
La sfida tra Italia e Bielorussia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match sarà quindi visibile gratuitamente in televisione.
Italia Bielorussia in streaming
La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Sarà quindi possibile seguire le Azzurre anche da computer, smartphone, tablet e smart TV.
Italia Bielorussia, il programma
- Partita: Italia-Bielorussia
- Data: martedì 13 ottobre
- Competizione: playoff qualificazione Mondiale femminile 2027
- Stadio: Artemio Franchi, Firenze
- Orario: 18.15
- Diretta tv: Rai 2
- Streaming: RaiPlay
La sfida rappresenta il primo passo per le Azzurre verso il Mondiale in programma in Brasile nel 2027. In caso di passaggio del turno, l’Italia affronterà una fra Finlandia e Serbia, nel match decisivo per la qualificazione ai Mondiali.