Nations League, le federazioni europee contro la nuova pausa per le nazionali: chiesto il ritorno al vecchio calendario

Il risultato è una vera e propria maxi pausa , che ha occupato due weekend consecutivi e durante la quale le Nazionali hanno disputato quattro incontri. Si torna dunque oggi in campo con la Serie A , dopo 16 giorni dedicati alla Nations League , che ha portato risultati soddisfacenti per la gli Azzurri. Durante la pausa dedicata alle competizioni UEFA, ogli nazionale ha giocato quattro partite, che in precedenza venivano disputate nell’arco di 11 giorni. La modifica ha sollevato forti dubbi in merito ai carichi di lavoro dei giocatori, agli infortuni e alla sostenibilità economica. Un presidente di una federazione calcistica ha definito la situazione «un disastro», mentre altri presidenti hanno giudicato il calendario impraticabile. Questo è ciò che riporta The Guardian.

Le Federazioni calcistiche criticano la scelta della UEFA di allungare la pausa nazionali. A partire dalla stagione 2026/27 è entrato infatti in vigore il nuovo calendario internazionale FIFA , che modifica in maniera sostanziale la gestione delle soste dedicate alle Nazionali. La tradizionale pausa di settembre e quella di ottobre vengono infatti accorpate in un’unica finestra internazionale , molto più lunga rispetto agli stop ai quali club e tifosi erano abituati.

Giovedì si è tenuta una riunione delle Federazioni calcistiche europee a Berlino, nella quale l’opposizione alla nuova pausa è stata praticamente unanime. Il tema ha dato vita a diversi interventi accesi. Tra coloro che hanno espresso le proprie perplessità figurano Debbie Hewitt, presidente della Football Association inglese, e Mark Bullingham, amministratore delegato della stessa federazione. Entrambi evidenziano gli svantaggi del cambiamento inserito dalla FIFA nel Men’s International Match Calendar 2025-2030. Molte federazioni hanno manifestato una chiara preferenza per il precedente sistema. Fino alla stagione 2025/26 settembre e ottobre prevedevano due interruzioni separate, ciascuna destinata generalmente a due partite delle Nazionali. Dal 2026 le due soste vengono invece fuse: i calciatori convocati lasciano i rispettivi club una sola volta, ma restano a disposizione delle selezioni nazionali per oltre due settimane.

L’obbiettivo del cambiamento era quello di ridurre il numero complessivo delle finestre durante la stagione, cercando di limitare il continuo alternarsi fra club e Nazionali. Secondo la FIFA tutto ciò avrebbe migliorato il benessere dei calciatori, ma la maggior parte delle federazioni non è soddisfatta. Il dato più importante da considerare è che la Nations League è generalmente più intensa della nazionale e molti giocatori hanno accusato problemi fisici.

Tra i giocatori infortunati figurano Kylian Mbappé, Alex Scott, Cody Gakpo, Alexander Isak e Brian Brobbey. La questione preoccupa tutte le federazioni affiliate alla UEFA, ma soprattutto quelle dei Paesi più piccoli, che dispongono di rose meno ampie e hanno quindi meno possibilità di far riposare i propri giocatori. Un dato importante considerando l’importanza del torneo. La classifica complessiva della Nations League determinerà infatti le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione all’Europeo 2028, partite in programma nel 2027.