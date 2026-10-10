Primo aumento di capitale di RedBird per il Milan: versati 50 milioni

Il Milan riceve nuove risorse dalla proprietà. Gerry Cardinale ha versato 50 milioni di euro nelle casse rossonere e sarebbe pronto a effettuare un secondo intervento nei prossimi mesi. È quanto riporta il Sole 24 Ore. La mossa rappresenta un segnale importante per il futuro del club, che sta affrontando una fase delicata dopo la mancata qualificazione alla Champions League per due stagioni di fila.

L’assenza dalla Champions pesa ovviamente anche su bilancio della società. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il Milan ha chiuso il bilancio 2026 con ricavi per 464,6 milioni di euro e una perdita netta di circa 24 milioni, tornando in rosso dopo tre stagioni consecutive chiuse in utile. Il dato è arrivato in un’annata segnata soprattutto dall’assenza dalle competizioni europee, che ha privato il club di introiti stimabili nell’ordine dei 70-80 milioni di euro, cifra che nonostante le plusvalenze non è stata totalmente compensata.

Nonostante questo il progetto di bilancio fotografa una società che negli ultimi anni ha ampliato significativamente la propria base di ricavi. Nell’esercizio 2021/22, l’ultimo precedente all’ingresso di RedBird, il fatturato si attestava infatti a 297,7 milioni di euro: rispetto ad allora la crescita è stata del 56,1%. Il confronto con le stagioni più recenti mostra invece una maggiore stabilità: i ricavi 2025/26 risultano superiori dell’1,7% rispetto al 2023/24 e inferiori del 6% rispetto al 2024/25, nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee.

Il versamento di Cardinale non sarebbe legato a una necessità di copertura delle perdite di bilancio. Il bilancio evidenzia infatti un aumento della Posizione Finanziaria Netta, salita a 145,3 milioni di euro rispetto ai circa 92 milioni dell’esercizio precedente. Il patrimonio netto è positivo e si attesta a 176,4 milioni. Le nuove risorse servono a sviluppare il club non solo da un punto di vista sportivo ma anche commerciale, attraverso le aree hospitailty, biglietteria, licenze e tecnologia.

L’obiettivo della proprietà quindi è evitare il ricorso al debito, permettendo alla società di avere tutte le risorse necessarie per spese e investimenti. Lo stesso Cardinale aveva spiegato a maggio il proprio approccio alla gestione del Milan: «Io non posso allenare. Non posso segnare gol. Non posso difendere in campo. Ma posso fornire le risorse finanziarie e costruire una squadra vincente. Il mio lavoro è la parte finanziaria e creare un senso di urgenza e una cultura della vittoria. Tutti devono dare per scontato che io farò la mia parte. Sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò».