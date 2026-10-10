Juventus, al via la Mental Health Week: una settimana per il benessere mentale

Lo slogan scelto per accompagnare il progetto è «Caring is an act of strength» , ovvero prendersi cura degli altri è un atto di forza. L’obiettivo è ricordare che ascoltare chi ci sta vicino e condividere le proprie difficoltà può contribuire al benessere delle persone.

La Juventus lancia un nuovo progetto per la salute mentale. Si tratta della Mental Health Week 2026 , una settimana dedicata alla salute mentale e all’importanza delle relazioni per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ricordata oggi sabato 10 ottobre e mostra l’impegno della società bianconera per il benessere mentale.

Il progetto Stories of Strength

La Juventus porta avanti già da anni il progetto Stories of Strength. L’iniziativa era nata nel 2023 per raccontare storie di fragilità, resilienza e crescita. Nel corso delle stagioni, l’iniziativa ha preso forma attraverso podcast, testimonianze e programmi interni al Club. Tra i contenuti più recenti c’è anche il documentario realizzato insieme a Progetto Happiness di Giuseppe Bertuccio d’Angelo. Tema centrale del documentario è il racconto delle storie dei tifosi che hanno trovato nella Juventus un sostegno in momenti difficili.

La nuova settimana dedicata alla salute mentale propone anche strumenti concreti per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Il progetto è realizzato con il supporto dell’Area Psicologica della Juventus e di Kyan Health. Si tratta di un app dedicata al benessere mentale e fisico, che mette a disposizione contenuti realizzati da esperti. In occasione dell’iniziativa i tifosi potranno utilizzare gratuitamente l’app di Kyan Health fino al 30 giugno 2027. Saranno disponibili diverse risorse per prendersi cura del proprio benessere. Ma quali sono gli appuntamenti della settimana dedicata alla salute mentale?