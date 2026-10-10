Juventus, al via la Mental Health Week: una settimana per il benessere mentale

La Juventus lancia un nuovo progetto per la salute mentale. Si tratta della Mental Health Week 2026, una settimana dedicata alla salute mentale e all’importanza delle relazioni per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ricordata oggi sabato 10 ottobre e mostra l’impegno della società bianconera per il benessere mentale.
Lo slogan scelto per accompagnare il progetto è «Caring is an act of strength», ovvero prendersi cura degli altri è un atto di forza. L’obiettivo è ricordare che ascoltare chi ci sta vicino e condividere le proprie difficoltà può contribuire al benessere delle persone.
Il progetto Stories of Strength
La Juventus porta avanti già da anni il progetto Stories of Strength. L’iniziativa era nata nel 2023 per raccontare storie di fragilità, resilienza e crescita. Nel corso delle stagioni, l’iniziativa ha preso forma attraverso podcast, testimonianze e programmi interni al Club. Tra i contenuti più recenti c’è anche il documentario realizzato insieme a Progetto Happiness di Giuseppe Bertuccio d’Angelo. Tema centrale del documentario è il racconto delle storie dei tifosi che hanno trovato nella Juventus un sostegno in momenti difficili.
La nuova settimana dedicata alla salute mentale propone anche strumenti concreti per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Il progetto è realizzato con il supporto dell’Area Psicologica della Juventus e di Kyan Health. Si tratta di un app dedicata al benessere mentale e fisico, che mette a disposizione contenuti realizzati da esperti. In occasione dell’iniziativa i tifosi potranno utilizzare gratuitamente l’app di Kyan Health fino al 30 giugno 2027. Saranno disponibili diverse risorse per prendersi cura del proprio benessere. Ma quali sono gli appuntamenti della settimana dedicata alla salute mentale?
I tre appuntamenti della Juevntus Mental Health Week
Dal 14 ottobre sarà disponibile sul sito ufficiale della Juventus una pagina dedicata alla Mental Health Week, con tre video di approfondimento sui temi della salute mentale. Ecco i titoli e le tematiche di ogni video:
- E se nessuno dovesse sentirsi solo? (What if no one had to feel alone?) Il primo video sarà dedicato all’importanza delle relazioni umane per costruire una comunità attenta e inclusiva. Al talk parteciperanno Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, e il professor Giuseppe Vercelli, responsabile dell’Area Psicologica del Club, intervistati da uno psicologo di Kyan Health.
- È davvero solo stress? (Is it really “just” stress?) Il secondo appuntamento affronterà il tema dello stress e del burnout. Una psicoterapeuta di Kyan Health spiegherà come riconoscere i segnali di un periodo di forte pressione. Spiegherà inoltre che è importante fermarsi e trovare il giusto equilibrio tra impegni e riposo.
- A chi posso rivolgermi? (Who should I call?) L’ultimo video aiuterà a capire a chi chiedere supporto quando si attraversa un momento difficile. Saranno descritte le differenze tra psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e altri professionisti per aiutare le persone a individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze.