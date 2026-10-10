La Serie A 2026/27 è alla sesta giornata, dopo una maxi pausa di tre settimane per la UEFA Nations League. Tra i match Napoli-Frosinone, che si affrontano sabato 10 ottobre, alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Due squadre che arrivano alla sfida con obiettivi diversi. Il Napoli vuole continuare a avanzare nelle zone alte della classifica, mentre il Frosinone va a caccia di punti importanti.
Ma dove vedere Napoli Frosinone in tv e streaming? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky, oltre che in streaming su NOW.
Dove vedere Napoli Frosinone in tv
Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.
DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra la squadra di Allegri e quella di Alvini rientra infatti nell’offerta della piattaforma.
Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Napoli-Frosinone è una delle tre gare della quinta giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Sassuolo-Milan e Torino-Udinese.
Dove vedere Napoli-Frosinone in streaming
Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Napoli-Frosinone in streaming.
La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.
La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Napoli-Frosinone fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.
Dove vedere Napoli Frosinone in tv e streaming gratis
Per chi cerca dove vedere Napoli-Frosinone in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.
La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.
Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.
Napoli Frosinone, quando si gioca
Napoli-Frosinone si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
La gara è valida per la sesta giornata, la prima dopo la pausa nazionali. Sky seguirà Napoli-Frosinone in diretta sui propri canali Sport, con la partita sarà disponibile anche su DAZN e in streaming attraverso NOW.
In sintesi:
- Partita: Napoli-Frosinone
- Competizione: Serie A 2026/27, 6ª giornata
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 20.45
- Stadio: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
- Streaming: DAZN e NOW
- Diretta gratis: non disponibile