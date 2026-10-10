Ma dove vedere Inter Parma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La partita è molto importante per i nerazzurri. La squadra di casa si trova attualmente seconda in classifica con 14 punti e punta a conquistare la prima posizione superando la Roma, che questo weekend è impegnata con il Como.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prende il via sabato 10 ottobre , dopo una maxi pausa di tre settimane dedicata alla Nations League. La prima partita del weekend è Inter-Parma , in programma a San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Dove vedere Inter Parma in tv

Inter-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) a partire dalle ore 15.00. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Inter Parma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Inter-Parma sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Inter Parma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Inter Parma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Inter-Parma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Inter Parma, quando si gioca

L’appuntamento con Inter-Parma è fissato per sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18.00 a San Siro. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, dopo tre settimane di pausa a causa delle Nazionali.

Le due squadre scendono in campo per conquistare punti importanti. L’inter punta a superare la Roma e conquistare il primo posto, mentre il Parma si trova solo a quota 4 e deve conquistare punti per togliersi da una posizione scomoda della classifica.