Ma dove vedere Genoa Fiorentina in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La squadra di casa vuole iniziare a fare punti, visto che attualmente si trova in zona retrocessione con un solo punto guadagnato nelle prime giornate. Anche la Fiorentina ha bisogno di una vittoria per togliersi da una scomoda 17ª posizione e evitare di scendere nelle ultime tre posizioni in classifica.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prende il via sabato 10 ottobre , dopo una maxi pausa di tre settimane dedicata alla Nations League. La prima partita del weekend è Genoa-Fiorentina , in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Genoa Fiorentina in tv

Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) a partire dalle ore 15.00. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Fiorentina in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Fiorentina sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Fiorentina in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa Fiorentina in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Genoa-Fiorentina è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Fiorentina, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Fiorentina è fissato per sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15.00 al Ferraris. La sfida inaugura la sesta giornata della Serie A 2026/27, dopo tre settimane di pausa a causa delle Nazionali.

Le due squadre scendono in campo per conquistare punti importanti e scalare la classifica, con l’obbiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione.