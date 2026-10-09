Dagli atleti allo stadio, la Juve svela le nuove startup del suo programma di innovazione

Ad aprire l’incontro è stato Giorgio Chiellini , Chief Club Affairs Officer di Juventus, che ha ripercorso il primo anno del programma: «Questa prima stagione mi ha davvero colpito. Forward era un progetto che avevamo immaginato e vederlo diventare realtà è stato molto gratificante. Ciò che mi ha colpito di più delle startup è stata la loro determinazione a migliorarsi continuamente, l’entusiasmo nel lavorare con noi e la capacità di trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita. È proprio questo lo spirito che vogliamo portare avanti con la nuova Forward Squad».

La presentazione è proseguita con una tavola rotonda moderata da Carolina Chiappero, Juventus Innovation Manager, che ha riunito rappresentanti della precedente e della nuova edizione della Forward Squad: Julia Nasi, Strategic Partnership Advisor di Veevi (Forward Squad 2025/26); Verena Papik, Chief Emotion Officer di Talkalytics, e Roma van der Walt, CEO e Founder di Vitelle (entrambe parte del Forward Squad 2026/27); e Flora Bell, Managing Director di TPF Labs presso The Players Fund. Il confronto ha evidenziato l’ambizione più ampia del programma: andare oltre l’accelerazione delle startup e agire da ponte tra Juventus, startup, partner, istituzioni, università e una comunità più ampia che opera all’incrocio tra sport, tecnologia e innovazione applicata, con il supporto di partner italiani e internazionali come The Players Fund e Vitalmatch Accelerator.