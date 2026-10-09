Dagli atleti allo stadio, la Juve svela le nuove startup del suo programma di innovazione

La Juventus ha presentato la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup selezionate nell’ambito del proprio programma di open innovation, in occasione di Wave by Vento alle OGR Torino. Dopo la prima stagione del programma, l’edizione 2026/27 accoglie un nuovo gruppo di startup che collaboreranno con il Club per sviluppare progetti pilota in due aree strategiche: Sport Performance e Corporate Innovation.
Presentato per la prima volta l’11 febbraio 2026 all’Allianz Stadium, durante l’evento “Forward. In Play – Innovation Takes the Field”, la Forward Squad rappresenta l’espressione più operativa di Juventus Forward, la piattaforma del Club nata per individuare, testare e sviluppare su larga scala nuove soluzioni per il futuro dello sport e del business. Ogni startup entra a far parte del programma con un ruolo definito e obiettivi chiari, per sviluppare casi d’uso concreti all’interno dell’ecosistema Juventus.
Ad aprire l’incontro è stato Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer di Juventus, che ha ripercorso il primo anno del programma: «Questa prima stagione mi ha davvero colpito. Forward era un progetto che avevamo immaginato e vederlo diventare realtà è stato molto gratificante. Ciò che mi ha colpito di più delle startup è stata la loro determinazione a migliorarsi continuamente, l’entusiasmo nel lavorare con noi e la capacità di trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita. È proprio questo lo spirito che vogliamo portare avanti con la nuova Forward Squad».
La presentazione è proseguita con una tavola rotonda moderata da Carolina Chiappero, Juventus Innovation Manager, che ha riunito rappresentanti della precedente e della nuova edizione della Forward Squad: Julia Nasi, Strategic Partnership Advisor di Veevi (Forward Squad 2025/26); Verena Papik, Chief Emotion Officer di Talkalytics, e Roma van der Walt, CEO e Founder di Vitelle (entrambe parte del Forward Squad 2026/27); e Flora Bell, Managing Director di TPF Labs presso The Players Fund. Il confronto ha evidenziato l’ambizione più ampia del programma: andare oltre l’accelerazione delle startup e agire da ponte tra Juventus, startup, partner, istituzioni, università e una comunità più ampia che opera all’incrocio tra sport, tecnologia e innovazione applicata, con il supporto di partner italiani e internazionali come The Players Fund e Vitalmatch Accelerator.
Con la Forward Squad al centro, Juventus Forward conferma l’impegno del club bianconero verso l’innovazione come motore di creazione di valore sostenibile e di lungo periodo nel calcio moderno, trasformando la collaborazione in uno strumento concreto per esplorare nuove opportunità, rafforzare il proprio ecosistema e contribuire a disegnare la prossima evoluzione del gioco.
Di seguito, le startup della Forward Squad 2026/27:
- ForceTeck: Azienda specializzata nell’analisi biomeccanica tramite intelligenza artificiale e video, senza bisogno di sensori o attrezzature da laboratorio. Per Juventus, analizzerà le caratteristiche fisiche, tecniche e di reattività dei calciatori, supportando il miglioramento delle prestazioni e la prevenzione degli infortuni.
- NUHPRO: Azienda italiana FoodTech che sviluppa soluzioni nutrizionali personalizzate secondo il principio del Food as Medicine. Per Juventus realizzerà una formulazione pre-allenamento a base di proteine del siero del latte, studiata per favorire performance, recupero e tollerabilità digestiva.
- Vitelle: Realtà specializzata nell’analisi dei dati relativi alla salute e alla performance delle atlete. Collaborerà con Juventus Women per sviluppare profili fisiologici individualizzati, monitorando nel tempo le risposte delle calciatrici e supportando le decisioni mediche e sportive, con particolare attenzione alla salute ormonale.
- Qe: Azienda che introduce l’analisi della comunicazione vocale nel calcio attraverso dispositivi indossabili e software che sincronizzano le conversazioni in campo con i video. Juventus utilizzerà questa tecnologia per analizzare come i giocatori comunicano, si coordinano e guidano la squadra, integrando i dati vocali con quelli tradizionali delle prestazioni sportive.
Queste invece le corporate innovation:
- CrowdIQ: Utilizza immagini ad alta risoluzione e intelligenza artificiale per analizzare il comportamento dei tifosi allo stadio, dai movimenti al coinvolgimento fino alla propensione all’acquisto. Per i club, i dati raccolti possono favorire nuove opportunità commerciali, aumentare i ricavi e migliorare la valorizzazione degli sponsor.
- Kanoa Solutions: Sviluppa soluzioni per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza degli edifici. Per Juventus realizzerà un progetto pilota dedicato al risparmio idrico nelle strutture del Club, attraverso filtri per rubinetti ad alta efficienza, con l’obiettivo di ridurre i consumi d’acqua fino al 35%.
- SuperQuickQuestion: Piattaforma che permette ai tifosi di accedere a videochiamate di 60 secondi con gli atleti attraverso acquisti, programmi fedeltà o promozioni. Juventus sperimenterà il format per rafforzare il coinvolgimento dei sostenitori a livello internazionale e sviluppare nuove opportunità commerciali legate alle sponsorizzazioni.
- Talkalytics: Trasforma i sondaggi tradizionali in questionari vocali, utilizzando l’intelligenza artificiale per riconoscere oltre 46 emozioni nelle risposte. Per Juventus realizzerà indagini sui tifosi, raccogliendo feedback sull’esperienza allo stadio, sui programmi di membership e sulle iniziative con gli sponsor.
- Vivilo: Piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che organizza automaticamente foto e video degli eventi, associandoli alle persone presenti per creare gallerie personalizzate. La tecnologia permette di velocizzare la distribuzione dei contenuti e migliorare l’esperienza digitale dei partecipanti, rafforzando il rapporto con il pubblico.
- WisyPlan: Sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale per gestire progetti di architettura, ingegneria e costruzioni, integrando documenti, disegni tecnici, modelli 3D e dati di cantiere. Per Juventus faciliterà il coordinamento tra Real Estate e Facility Management, accelerando la gestione delle richieste, delle modifiche progettuali e delle decisioni relative a stadio e infrastrutture.
- Zaro: Infrastruttura di intelligenza artificiale che integra i sistemi informativi aziendali in un ambiente condiviso, con strumenti di controllo e tracciabilità dei dati. Per Juventus svilupperà un Media Desk intelligente destinato all’ufficio stampa, capace di raccogliere e organizzare le menzioni del Club in un unico spazio, semplificando le attività quotidiane e la condivisione delle informazioni.