Sala su San Siro: «Serve trasparenza sui tempi. Non possiamo perdere EURO 2032»

Dopo che il TAR della Lombardia non ha accolto i vari ricorsi presentati in merito all’iter di vendita che ha portato Inter e Milan a rilevare San Siro, con relative aree limitrofe, dal Comune di Milano, cresce sempre più l’attesa per il rendering aggiornato che i due club dovrebbero presentare del loro nuovo impianto e delle opere collegate nell’area.

In merito è tornato a parlare il primo cittadino del capoluogo lombardo Giuseppe Sala a margine di un evento in città: «I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l’occasione di EURO 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città».