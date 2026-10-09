Sala su San Siro: «Serve trasparenza sui tempi. Non possiamo perdere EURO 2032»

Il sindaco di Milano torna a parlare del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan.

Di
Luca Cosentini
Onefootball
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Giuseppe Sala (Foto: Daniele Buffa/Image/Insidefoto)

Dopo che il TAR della Lombardia non ha accolto i vari ricorsi presentati in merito all’iter di vendita che ha portato Inter e Milan a rilevare San Siro, con relative aree limitrofe, dal Comune di Milano, cresce sempre più l’attesa per il rendering aggiornato che i due club dovrebbero presentare del loro nuovo impianto e delle opere collegate nell’area.

In merito è tornato a parlare il primo cittadino del capoluogo lombardo Giuseppe Sala a margine di un evento in città: «I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l’occasione di EURO 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città».

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«Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no, serve a questo punto un’operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro», ha concluso Sala.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Inter e Milan dovrebbero presentare il rendering del progetto nuovo stadio fra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre.

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