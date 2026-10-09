Gianluca Rocchi entra in DAZN: l'ex designatore ospite fisso la domenica

In attesa di ritornare forse un giorno nel mondo arbitrale, Gianluca Rocchi è pronto a fare il proprio debutto come nuovo opinionista di DAZN. L’ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B – coinvolto di recente nel caso “arbitropoli”, per il quale è stata disposta l’archiviazione – sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma di sport in streaming condotto da Diletta Leotta.

La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque il suo esordio come nuovo talent di DAZN: domenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su DAZN, l’ex fischietto – che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni – sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.