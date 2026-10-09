L'iniziativa sul nuovo Flaminio: gli architetti spiegano il progetto della Lazio

In questo contesto, oggi lo studio di architettura Archea Associati parteciperà a Open! Studi Aperti . Lo studio è infatti al lavoro sul progetto per trasformare lo stadio Flaminio nell’impianto della Lazio. L’appuntamento è in programma oggi dalle 12 alle 15 ed è promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

L’obiettivo di «Open! Studi Aperti» è quello di far avvicinare il pubblico al mondo dell’architettura. A questa edizione aderisce anche l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. Questi ultimi racconteranno le proprie attività, i progetti e le esperienze professionali, attraverso incontri e iniziative dedicate. A riportarlo l’edizione romana de Il Corriere della Sera-Roma.

Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio

Lo stadio Flaminio è uno storico impianto di Roma, attualmente inutilizzato. La Lazio ha l’obbiettivo di ristrutturarlo e renderlo la propria casa. L’investimento totale è pari a circa 437,5 milioni di euro e prevede varie modifiche. Tali modifiche riguarderanno soprattutto altezza e dimensioni dell’impianto. La Lazio dovrà infatti elaborare una soluzione che mantenga visibile la storica pensilina del Flaminio e, allo stesso tempo, riduca di circa dieci metri l’altezza complessiva della struttura, così da evitare che il nuovo stadio interferisca visivamente con l’Auditorium Parco della Musica e il Palazzetto dello Sport. Il progetto originario puntava a un impianto da circa 50mila posti, mentre con il ridimensionamento richiesto si dovrebbe scendere intorno ai 40mila spettatori.