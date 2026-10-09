Nico Gonzalez pronto al rinnovo con la Juve: l'impatto sui conti bianconeri

Nico Gonzalez rinnovo Juventus – Il risparmio a regime dal 2027/28

L’effetto del rinnovo diventerebbe ancora più evidente a partire dalla stagione 2027/28, quando le nuove condizioni contrattuali avrebbero un impatto sull’intero esercizio. Secondo le elaborazioni di Calcio e Finanza, in caso di prolungamento fino al 2030, la quota annuale di ammortamento del cartellino scenderebbe a circa 5,25 milioni di euro, mentre lo stipendio lordo sarebbe pari a 5,24 milioni di euro, per un costo complessivo di 10,49 milioni di euro.

Con un rinnovo fino al 2031, invece, l’ammortamento annuale si ridurrebbe ulteriormente a 4,12 milioni di euro. Considerando lo stesso stipendio lordo di 5,24 milioni, il costo complessivo del calciatore scenderebbe a 9,36 milioni di euro. Rispetto agli 11,9 milioni di euro che il giocatore sarebbe costato annualmente alle condizioni precedenti, il risparmio a regime sarebbe quindi di circa 1,4 milioni di euro con un rinnovo fino al 2030 e di 2,5 milioni di euro con un prolungamento fino al 2031.

Il prolungamento permetterebbe così alla Juventus di alleggerire il conto economico, pur riconoscendo al calciatore uno stipendio più elevato. Il beneficio deriverebbe principalmente dalla riduzione degli ammortamenti, che rappresentano una voce di costo contabile e non un’uscita finanziaria immediata. L’aumento dell’ingaggio comporterebbe invece un maggiore esborso per il club, ma il suo impatto sarebbe contenuto dalle agevolazioni fiscali di cui beneficia ancora il calciatore.