Nico Gonzalez pronto al rinnovo con la Juve: l'impatto sui conti bianconeri

Nico Gonzalez è pronto a prolungare il proprio contratto con la Juventus. L’attaccante argentino si prepara a legarsi ulteriormente al club bianconero, con un accordo che potrebbe portare la scadenza al 30 giugno 2030, senza escludere l’ipotesi di un prolungamento fino al 2031. Un’operazione che avrà conseguenze anche sui conti della società, consentendo di ridurre il peso degli ammortamenti a fronte di un aumento dello stipendio.
Il nuovo contratto dovrebbe prevedere infatti un adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 3,6 milioni di euro netti a 4 milioni netti a stagione. Un incremento che, tuttavia, sarebbe più che compensato sul piano contabile dalla possibilità di distribuire il valore residuo del cartellino su un periodo più lungo.
Nico Gonzalez stipendio Juventus – L’impatto sui conti del 2026/27
Ma quanto risparmierà la Juventus grazie al rinnovo? Secondo le stime di Calcio e Finanza, il costo complessivo di Nico Gonzalez per la stagione 2026/27, senza modifiche all’attuale contratto, sarebbe pari a circa 11,9 milioni di euro, considerando lo stipendio lordo e la quota di ammortamento del cartellino.
Il prolungamento consentirebbe invece di ridurre la quota annuale di ammortamento, distribuendo il valore residuo del calciatore su un numero maggiore di esercizi. Una riduzione che compenserebbe l’incremento dello stipendio, il cui costo lordo continuerebbe a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita.
Ipotizzando che il rinnovo entri in vigore a partire da novembre 2026, nei primi quattro mesi dell’esercizio la Juventus contabilizzerebbe circa 2,4 milioni di euro di ammortamenti e 1,57 milioni di euro di stipendio lordo, calcolati sulla base delle attuali condizioni contrattuali. Per gli otto mesi successivi, da novembre 2026 a giugno 2027, il costo dell’ingaggio salirebbe a 3,49 milioni di euro lordi, mentre la quota di ammortamento dipenderebbe dalla durata del nuovo accordo.
Con un rinnovo fino al 30 giugno 2030, gli ammortamenti degli ultimi otto mesi sarebbero pari a circa 3,5 milioni di euro, portando il costo complessivo del calciatore nel bilancio 2026/27 a 10,96 milioni di euro, con un risparmio vicino a un milione rispetto agli 11,9 milioni previsti senza rinnovo.
Qualora invece la Juventus decidesse di estendere il contratto fino al 30 giugno 2031, la quota di ammortamento tra novembre e giugno scenderebbe ulteriormente, a circa 2,75 milioni di euro. In questo secondo scenario, il costo complessivo per il 2026/27 sarebbe pari a 10,21 milioni di euro, con un risparmio di circa 1,7 milioni di euro rispetto alle condizioni contrattuali attuali.
Nico Gonzalez rinnovo Juventus – Il risparmio a regime dal 2027/28
L’effetto del rinnovo diventerebbe ancora più evidente a partire dalla stagione 2027/28, quando le nuove condizioni contrattuali avrebbero un impatto sull’intero esercizio. Secondo le elaborazioni di Calcio e Finanza, in caso di prolungamento fino al 2030, la quota annuale di ammortamento del cartellino scenderebbe a circa 5,25 milioni di euro, mentre lo stipendio lordo sarebbe pari a 5,24 milioni di euro, per un costo complessivo di 10,49 milioni di euro.
Con un rinnovo fino al 2031, invece, l’ammortamento annuale si ridurrebbe ulteriormente a 4,12 milioni di euro. Considerando lo stesso stipendio lordo di 5,24 milioni, il costo complessivo del calciatore scenderebbe a 9,36 milioni di euro. Rispetto agli 11,9 milioni di euro che il giocatore sarebbe costato annualmente alle condizioni precedenti, il risparmio a regime sarebbe quindi di circa 1,4 milioni di euro con un rinnovo fino al 2030 e di 2,5 milioni di euro con un prolungamento fino al 2031.
Il prolungamento permetterebbe così alla Juventus di alleggerire il conto economico, pur riconoscendo al calciatore uno stipendio più elevato. Il beneficio deriverebbe principalmente dalla riduzione degli ammortamenti, che rappresentano una voce di costo contabile e non un’uscita finanziaria immediata. L’aumento dell’ingaggio comporterebbe invece un maggiore esborso per il club, ma il suo impatto sarebbe contenuto dalle agevolazioni fiscali di cui beneficia ancora il calciatore.