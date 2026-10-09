Gli effetti del caso Malagò: il segretario generale Brunelli fuori dalla FIGC

A pesare sulla posizione di Brunelli sono anche le valutazioni contenute nelle delibere del CONI, che ha denunciato «gravi omissioni, negligenze ed irregolarità nella gestione degli organi direttivi federali». La necessità di garantire la regolarità della prossima tornata elettorale renderebbe inoltre difficilmente sostenibile, secondo questa ricostruzione, la permanenza alla guida della segreteria della stessa persona che aveva certificato la precedente candidatura.

La decisione spetterà al commissario Malagò, attualmente impegnato a Berlino per gli appuntamenti UEFA. In caso di licenziamento, Brunelli avrebbe comunque la possibilità di impugnare il provvedimento nelle sedi competenti.

Per la successione, il nome in pole position sarebbe quello di Giancarlo Viglione, attuale responsabile dell’ufficio legale della FIGC. La sua candidatura sarebbe sostenuta da diverse componenti federali, tra cui Assocalciatori e Assoallenatori, oltre che dall’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, che ne aveva già proposto la nomina a settembre.