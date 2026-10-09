La star NBA Gilgeous-Alexander diventa azionista di minoranza dell'Atletico Madrid

L’Atletico Madrid accoglie un nuovo azionista di minoranza. Si tratta di Shai Gilgeous-Alexander, stella dell’NBA e vincitore per due anni consecutivi del premio MVP. I dettagli economici dell’operazione non sono però stati resi noti. A riportarlo è Palco23. Shai Gilgeous-Alexander è nato a Toronto in Canada nel 1998. Il giocatore ha affinato le sue doti cestistiche in Canada prima di trascorrere una stagione all’Università del Kentucky. Ora è il fulcro degli Oklahoma City Thunder e uno dei giocatori più affermati nel mondo del basket. La sua è una carriera da record, nella stagione 2025/2026 ha registrato una media di 31,1 punti a partita con il 53,3% al tiro, diventando la prima guardia nella storia dell’NBA a raggiungere una media di almeno 30 punti con una percentuale di tiro pari o superiore al 55%. Ha inoltre raggiunto la soglia dei 30 punti e del 50% al tiro per la quarta stagione consecutiva, eguagliando così Michael Jordan. Ha inoltre battuto il record NBA per il maggior numero di partite consecutive di regular season con almeno 20 punti, superando il record di 126 partite di Wilt Chamberlain. L’ingresso del giocatore arriva a quasi un anno di distanza dall’arrivo di Apollo Sports Capital, fondo che è diventato il maggior azionista della società rojiblanca.

«Sono entusiasta di entrare ufficialmente nel gruppo degli azionisti dell’Atlético Madrid. È un club con una lunga storia ai vertici del calcio europeo e sono grato per l’opportunità di prendere parte al suo futuro», ha dichiarato Gilgeous-Alexander. Anche l’Atlético Madrid ha commentato l’operazione attraverso una nota ufficiale. Il club esalta l’abilità del giocatore di performare sotto pressione e sottolinea come i valori del canadese siano allineati a quelli del club. La società ha inoltre evidenziato come l’investimento rappresenti «un interesse genuino per la visione a lungo termine del nostro club e per la sua crescita internazionale». Atlético Madrid, aumento di capitale da 100 milioni L’ingresso di Gilgeous-Alexander si inserisce in una fase di cambiamenti nella struttura societaria dell’Atlético Madrid. Dopo l’operazione con Apollo Sports Capital, il maggior azionista del club, la società ha formalizzato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. Alla guida figurano Enrique Cerezo come presidente, Miguel Ángel Gil Marín come amministratore delegato, e dai consiglieri Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén e dall’ex attaccante spagnolo David Villa, che ha vestito la maglia dell’Atletico nella stagione 2013/14. Pablo Jiménez de Parga continuerà a ricoprire il ruolo di segretario del Consiglio. Inoltre, l’assemblea ha approvato un’aumento di capitale fino a 100 milioni di euro. Operazione che era già prevista nei piani annunciati lo scorso novembre, con l’obiettivo di investire tali risorse nelle squadre del club e nella Ciudad del Deporte che si sta sviluppando accanto allo stadio Riyadh Air Metropolitano e che aspira a diventare una destinazione di riferimento mondiale per sport, tempo libero e cultura.