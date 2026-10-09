Nations League fatale: Vincenzo Montella non più il Ct della Turchia

Le quattro consecutive in altrettante partite in Nations League e un Mondiale deludente sono costate l’esonero a Vincenzo Montella che da oggi non è più commissario tecnico della Turchia.

A deciderlo il Consiglio direttivo della Federcalcio turca che nelle scorse settimane aveva confermato il pieno sostegno all’allenatore italiano a cui aveva rinnovato il contratto fino al 2028 in seguito alla storica qualificazione ottenuta per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.