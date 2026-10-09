Nations League fatale: Vincenzo Montella non più il Ct della Turchia

Il tecnico italiano aveva appena rinnovato il suo contratto dopo la storica qualificazione ai Mondiali e aveva ricevuto pieno sostegno anche dopo una rassegna iridata deludente.

Di
Luca Cosentini
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Vincenzo Montella (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le quattro consecutive in altrettante partite in Nations League e un Mondiale deludente sono costate l’esonero a Vincenzo Montella che da oggi non è più commissario tecnico della Turchia.

A deciderlo il Consiglio direttivo della Federcalcio turca che nelle scorse settimane aveva confermato il pieno sostegno all’allenatore italiano a cui aveva rinnovato il contratto fino al 2028 in seguito alla storica qualificazione ottenuta per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

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«È stata presa la decisione di non proseguire il rapporto con il nostro commissario tecnico della nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella», le poche righe dedicate all’ufficialità dell’esonero di quello che è da oggi l’ex commissario della nazionale turca.

Sulla panchina della Turchia Montella si è seduto a settembre 2023 per un totale di 40 partite con uno score di 21 vittorie, 14 sconfitte e cinque pareggi.

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