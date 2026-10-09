La Serie A come il Mondiale per Club: DAZN studia la partnership a livello globale

Segev ne ha parlato in occasione di Leaders Week London, uno dei più importanti eventi e festival globali dedicati al business dello sport. « Idealmente, vorremmo realizzare altre operazioni come quella del Mondiale per Club (per il quale DAZN deteneva i diritti globali, ndr). Siamo un partner molto importante della Serie A e mi piacerebbe arrivare a una partnership globale con la lega. Io e Luigi De Siervo (Ad della Serie A, ndr) ne stiamo parlando e spero che prima o poi riusciremo a trovare una strada per questo progetto », ha detto Segev.

Rafforzare la partnership con la Serie A oltre i confini nazionali, estendendola a un numero di territori sempre maggiore a livello globale. E’ questa l’idea di DAZN e del suo amministratore delegato Shay Segev , un piano in linea con quello che ha consentito alla piattaforma di sport in streaming di trasmettere nell’estate del 2025 – per fare un esempio recente – la prima edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA.

Lo stesso De Siervo era presente all’evento londinese in questi giorni e ha avuto modo di confrontarsi con Segev sul punto. L’idea – apprende Calcio e Finanza – sarebbe di fatto quella di ampliare la trasmissione del campionato italiano all’estero inserendo il torneo nell’offerta “global”, aggiungendo mercati oltre ai territori in cui la Serie A è già coperta da DAZN con accordi locali. Tra i più importanti ci sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America (in lingua spagnola) e Svizzera.

L’eventuale espansione – considerando che la piattaforma è presente in oltre 200 territori – rafforzerebbe così ulteriormente il rapporto tra la Serie A e DAZN, un aspetto da non sottovalutare anche in vista del lancio del nuovo bando per i diritti televisivi del massimo campionato italiano a livello nazionale per il quinquennio 2029-2034. Nel frattempo, va ricordato che la lega è al lavoro proprio per l’apertura ai fondi di investimento sui diritti tv internazionali. Il piano prevede la creazione di una società che gestisca i diritti esteri, portando i ricavi dagli attuali 250 milioni a stagione a 500 milioni.

La volontà di rafforzare la presenza a livello globale si inserisce in una strategia che vede DAZN particolarmente attiva anche negli Stati Uniti, il mercato sportivo di maggior valore al mondo. Negli ultimi mesi la piattaforma ha accelerato la propria espansione attraverso una serie di acquisizioni e accordi commerciali, arrivando a collaborare con circa 35 franchigie sportive americane. Tra le operazioni più significative figura l’acquisizione di ViewLift, società specializzata nello sviluppo di servizi streaming per squadre di NBA, NHL e MLB, oltre all’intesa con MSG Networks e YES Network per la distribuzione dei contenuti di sette franchigie dell’area di New York, tra cui Knicks, Yankees, Rangers e Nets.

A queste iniziative si aggiungono gli accordi con Monumental Sports & Entertainment, che coinvolgono tra gli altri Washington Wizards e Washington Capitals, e con diverse franchigie NBA, tra cui Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. DAZN ha inoltre annunciato l’acquisizione di EverPass Media, società che detiene i diritti esclusivi per la distribuzione commerciale del pacchetto NFL Sunday Ticket negli Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato da Segev è utilizzare queste partnership locali come punto di partenza per arrivare in futuro a intese più ampie sui diritti nazionali delle maggiori leghe americane, in particolare NBA e NHL, senza limitarsi alla trasmissione delle partite delle singole squadre.