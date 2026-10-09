Retromarcia CAF: la Coppa d'Africa potrebbe restare ogni due anni

La Coppa d’Africa potrebbe continuare a essere disputata ogni due anni. La CAF (la Confederazione calcistica africana) ha infatti riaperto il dossier relativo alla periodicità del torneo, rimettendo in discussione il passaggio a un ciclo quadriennale annunciato alla fine del 2025. A confermare il possibile cambio di rotta è stato il presidente della Confederazione africana, Patrice Motsepe, intervenuto durante una conferenza strategica della CAF organizzata a Capo Verde. «Ne abbiamo discusso negli ultimi giorni. Stiamo valutando tutto, compresa la possibilità che la Coppa d’Africa torni a essere disputata ogni due anni. Siamo molto chiari: la questione è in fase di revisione», ha spiegato Motsepe. Si tratta di un’apertura significativa, considerando che soltanto nel dicembre 2025 la CAF aveva annunciato l’intenzione di modificare profondamente il calendario della competizione.

Coppa d’Africa, il progetto della CAF e le critiche Il piano originario prevedeva di mantenere la tradizionale cadenza biennale fino all’edizione 2027, prevista in Africa orientale, e di organizzare poi un’ulteriore edizione nel 2028. Dopo quella data, la Coppa d’Africa sarebbe passata a una periodicità di quattro anni. Una scelta che avrebbe rappresentato una svolta storica. La competizione si disputa infatti ogni due anni dal 1968, con la sola eccezione del passaggio tra le edizioni del 2012 e del 2013, separate da appena dodici mesi. Il progetto aveva però incontrato numerose critiche in tutto il continente. Diverse federazioni nazionali avevano espresso preoccupazione per una possibile riduzione della visibilità delle rispettive Nazionali, oltre che per le conseguenze commerciali legate alla minore frequenza del principale torneo africano. Tra i temi sollevati c’era anche il posizionamento della Coppa d’Africa all’interno di un calendario internazionale sempre più congestionato. Il passaggio a un torneo ogni quattro anni avrebbe potuto facilitare l’inserimento della manifestazione nelle finestre FIFA e ridurre i conflitti con club e campionati europei, ma avrebbe contemporaneamente diminuito il numero di edizioni e quindi le opportunità sportive e commerciali per le federazioni africane. La questione riguarda infatti non soltanto l’attività delle Nazionali, ma anche diritti televisivi, sponsorizzazioni, ricavi da biglietteria e visibilità internazionale. Per molte federazioni, soprattutto quelle con minori risorse economiche, la Coppa d’Africa rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’intero quadriennio dal punto di vista finanziario.