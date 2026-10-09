Eventi sportivi 9-15 ottobre: la Roma capolista a Como, poi il Real di Mourinho all'Olimpico

La sosta ha congelato una classifica con tre squadre in testa a 13 punti (Roma, Inter e Lazio) e il Cagliari a una lunghezza. La sesta giornata comincia sabato, ma per la Roma la ripresa arriva domenica all’ora di pranzo, quando la capolista sale al Sinigaglia, il giorno dopo l’arrivo del Giro di Lombardia nella stessa Como. Nel tardo pomeriggio il Milan, ancora imbattuto, gioca sul campo del Sassuolo, in serata la Juventus è a Cagliari. La Formula 1 corre a Singapore, mentre in settimana la Roma ospita in Champions League il Real Madrid di Mourinho.
Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 12.30 · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Gasperini cerca a Como la vittoria numero 300
Al Festival dello Sport di Trento Cesc Fàbregas ha mostrato con un Subbuteo come pensa di affrontare la Roma. Sul campo, però, conta un dato: negli ultimi sei incroci ha sempre vinto chi giocava in casa. Sul lago, poi, il Como ha battuto la Roma nelle ultime tre occasioni. La Roma di Gian Piero Gasperini è capolista e imbattuta, con 3 gol subiti in cinque giornate; il tecnico insegue a Como la trecentesima vittoria in Serie A. I padroni di casa hanno 10 punti, ma prima della sosta hanno perso 2-0 a Frosinone.
Si affrontano le due difese che dal 2025/26 hanno incassato meno gol in Serie A: 34 la Roma, 35 il Como. Per SNAI parte appena avanti la Roma (2.50* contro 2.60, pareggio a 3.40); su Betsson è il contrario, con il Como a 2.60 e i giallorossi a 2.65. Fra prima e ottava in classifica la forbice resta così stretta che i due siti non indicano lo stesso favorito.
Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 18 · Mapei Stadium, Reggio Emilia
Amorim aspetta Estupiñán contro un Sassuolo che non chiude mai a zero
Il Milan di Ruben Amorim è una delle quattro squadre ancora senza sconfitte; alla sosta ci è arrivato dopo il 3-0 al Lecce. Dalle Nazionali Pervis Estupiñán è tornato con una distorsione al ginocchio, poi ridimensionata dagli esami del club. Se non recupera, a sinistra gioca Bartesaghi, in mezzo Modric e Rabiot, davanti Gonçalo Ramos. Il Sassuolo di Alberto Aquilani ha 7 punti e condivide con il Monza un primato: nelle sue partite hanno sempre segnato entrambe le squadre, cinque volte su cinque.
Sportium paga il successo rossonero 1.84 (pareggio a 3.75, Sassuolo a 4.15), Lottomatica 1.82: sulla vittoria degli ospiti ballano appena due centesimi di differenza. Scarti così piccoli emergono confrontando i valori dei siti presenti nella lista dei concessionari ADM per le scommesse. In alternativa al classico 1X2, il Goal, cioè la rete di entrambe, che viene pagato da AdmiralBet 1.67.
Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 20.45 · Unipol Domus, Cagliari
Il Cagliari di Pisacane non partiva così dallo scudetto del 1970
Il Cagliari non vinceva quattro delle prime cinque partite di campionato dalla stagione 1969-70, quella dello scudetto. A Bergamo e a Udine la squadra di Fabio Pisacane ha vinto con i gol di Daniel Maldini; con due reti incassate, inoltre, ha la difesa meno battuta del campionato. La Juventus di Luciano Spalletti, a 10 punti, ritrova Cambiaso ma resta senza Yildiz, Thuram e Locatelli. Davanti tocca ancora a Kolo Muani, sbloccatosi nel 5-0 al NEC in Europa League, ma ancora a secco in Serie A.
Nonostante il quarto posto del Cagliari, la Juventus resta favorita: Eurobet la dà a 1.55, il pareggio a 3.80 e i sardi a 6.60; su AdmiralBet il Cagliari scende a 6.10. Lo 0-0 è dato a 11.00 da SNAI: un’opzione particolare, visto che dopo cinque giornate nessuna partita è finita a reti bianche in Serie A.
Formula 1, dove vedere GP Singapore tv streaming: guarda la gara in diretta
Formula 1 · GP di Singapore · sprint sabato 10 ottobre ore 11, gara domenica 11 ottobre ore 14 · Marina Bay Street Circuit
A Marina Bay la prima sprint, Antonelli con 84 punti di margine
A sette gare dalla fine Kimi Antonelli ha 320 punti, 84 più di George Russell e 106 più di Lewis Hamilton. Singapore non può ancora consegnargli il titolo, ma per la prima volta a Marina Bay si corre anche la sprint: in palio ci sono fino a 33 punti invece di 25. Russell si è ritirato a Sepang quando era terzo. La Mercedes ha dovuto cambiargli la power unit e domenica partirà dall’ultima fila della griglia (la penalità non riguarda la sprint), su un tracciato dove sorpassare è difficile.
Daznbet mette davanti a tutti Max Verstappen, che nell’ultima gara ha vinto partendo dalla pole: 3.25 l’olandese, 4.75 Antonelli, 6.00 Lando Norris, 7.00 entrambe le Ferrari. Identici i valori di Betsson, che porta Russell, dall’ultima fila, a 50.00. Sulle piattaforme legali di scommesse online la giocata sul campione del mondo è di norma ancora disponibile, anche se ogni operatore può sospenderla in qualsiasi momento.
Calcio · Champions League, 2ª giornata · mercoledì 14 ottobre, ore 21 · Stadio Olimpico, Roma
La Roma ritrova la Champions in casa, contro il Real di Mourinho
La Roma non gioca una partita casalinga di Champions League dal 12 febbraio 2019 (2-1 al Porto). All’Olimpico arriva José Mourinho, esonerato dai giallorossi nel gennaio 2024 e oggi allenatore del Real Madrid. Alla prima giornata gli spagnoli hanno battuto 2-1 l’Inter al Bernabéu con i gol di Mbappé e Valverde: proprio i due che Mourinho, insieme a Konaté, spera di recuperare in tempo. Gasperini avrà invece tre giorni per smaltire la trasferta di Como, dopo l’1-1 di Istanbul con il Fenerbahçe all’esordio.
Planetwin365 paga la vittoria giallorossa 3.65, il pareggio 4.00, il Real 1.87. Su Sisal la distanza aumenta di poco: Roma a 3.75, Real a 1.85. Gli spagnoli restano favoriti anche in trasferta, a meno di due volte la posta su entrambi i siti; le notizie su Mbappé nei giorni che precedono la partita potranno però spostare questi valori.
Focus: tre capoliste, una sola favorita
In classifica Roma, Inter e Lazio sono appaiate a 13 punti, nell’antepost scudetto no. Su Sisal il titolo dell’Inter vale 1.65, quello della Roma 4.50; seguono il Como a 9.00 e il Napoli, nono con 7 punti, a 20.00. La Lazio, pari punti con le prime due, è data a 66.00, il Cagliari quarto a 500.00: dopo cinque giornate i valori antepost restano insomma ben lontani dalla classifica attuale.
Secondo il programma della Lega Serie A, sabato alle 18 l’Inter ospita il Parma; domenica alle 15 la Lazio riceve il Monza. Delle tre capoliste solo la Roma gioca in trasferta. Per chi ha puntato sul titolo in estate e valuta, sui siti che lo prevedono, il cash out sulle giocate antepost, la cifra proposta può variare con la classifica. Il servizio, inoltre, può essere sospeso.
Dal Lombardia a Shanghai, passando per le coppe
Sabato arriva a Como il Giro di Lombardia, ultima delle cinque classiche Monumento: 239 chilometri da Bergamo, senza Tadej Pogacar al via. Il giorno dopo la città ospita la partita che può cambiare la testa della classifica; mercoledì il Como sarà a Rotterdam contro il Feyenoord. Nello stesso turno di Champions l’Inter riceve il Club Brugge, il Napoli va a Villarreal. Giovedì tocca all’Europa League: Milan a Salisburgo, Juventus a Vigo contro il Celta.
A Shanghai, intanto, il Masters 1000 va avanti fino a domenica 18 senza Jannik Sinner, fermo per il ginocchio destro. Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, è già uscito al secondo turno contro Adrian Mannarino; Novak Djokovic ci arriva invece dal titolo di Pechino, il numero 102 della carriera.
*Quote rilevate il 9 ottobre alle ore 9.02 e soggette a variazioni.