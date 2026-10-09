Eventi sportivi 9-15 ottobre: la Roma capolista a Como, poi il Real di Mourinho all'Olimpico

La sosta ha congelato una classifica con tre squadre in testa a 13 punti (Roma, Inter e Lazio) e il Cagliari a una lunghezza. La sesta giornata comincia sabato, ma per la Roma la ripresa arriva domenica all’ora di pranzo, quando la capolista sale al Sinigaglia, il giorno dopo l’arrivo del Giro di Lombardia nella stessa Como. Nel tardo pomeriggio il Milan, ancora imbattuto, gioca sul campo del Sassuolo, in serata la Juventus è a Cagliari. La Formula 1 corre a Singapore, mentre in settimana la Roma ospita in Champions League il Real Madrid di Mourinho. Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 12.30 · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Gasperini cerca a Como la vittoria numero 300 Al Festival dello Sport di Trento Cesc Fàbregas ha mostrato con un Subbuteo come pensa di affrontare la Roma. Sul campo, però, conta un dato: negli ultimi sei incroci ha sempre vinto chi giocava in casa. Sul lago, poi, il Como ha battuto la Roma nelle ultime tre occasioni. La Roma di Gian Piero Gasperini è capolista e imbattuta, con 3 gol subiti in cinque giornate; il tecnico insegue a Como la trecentesima vittoria in Serie A. I padroni di casa hanno 10 punti, ma prima della sosta hanno perso 2-0 a Frosinone. Si affrontano le due difese che dal 2025/26 hanno incassato meno gol in Serie A: 34 la Roma, 35 il Como. Per SNAI parte appena avanti la Roma (2.50* contro 2.60, pareggio a 3.40); su Betsson è il contrario, con il Como a 2.60 e i giallorossi a 2.65. Fra prima e ottava in classifica la forbice resta così stretta che i due siti non indicano lo stesso favorito.

Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 18 · Mapei Stadium, Reggio Emilia Amorim aspetta Estupiñán contro un Sassuolo che non chiude mai a zero Il Milan di Ruben Amorim è una delle quattro squadre ancora senza sconfitte; alla sosta ci è arrivato dopo il 3-0 al Lecce. Dalle Nazionali Pervis Estupiñán è tornato con una distorsione al ginocchio, poi ridimensionata dagli esami del club. Se non recupera, a sinistra gioca Bartesaghi, in mezzo Modric e Rabiot, davanti Gonçalo Ramos. Il Sassuolo di Alberto Aquilani ha 7 punti e condivide con il Monza un primato: nelle sue partite hanno sempre segnato entrambe le squadre, cinque volte su cinque. Sportium paga il successo rossonero 1.84 (pareggio a 3.75, Sassuolo a 4.15), Lottomatica 1.82: sulla vittoria degli ospiti ballano appena due centesimi di differenza. Scarti così piccoli emergono confrontando i valori dei siti presenti nella lista dei concessionari ADM per le scommesse. In alternativa al classico 1X2, il Goal, cioè la rete di entrambe, che viene pagato da AdmiralBet 1.67. Calcio · Serie A, 6ª giornata · domenica 11 ottobre, ore 20.45 · Unipol Domus, Cagliari Il Cagliari di Pisacane non partiva così dallo scudetto del 1970 Il Cagliari non vinceva quattro delle prime cinque partite di campionato dalla stagione 1969-70, quella dello scudetto. A Bergamo e a Udine la squadra di Fabio Pisacane ha vinto con i gol di Daniel Maldini; con due reti incassate, inoltre, ha la difesa meno battuta del campionato. La Juventus di Luciano Spalletti, a 10 punti, ritrova Cambiaso ma resta senza Yildiz, Thuram e Locatelli. Davanti tocca ancora a Kolo Muani, sbloccatosi nel 5-0 al NEC in Europa League, ma ancora a secco in Serie A. Nonostante il quarto posto del Cagliari, la Juventus resta favorita: Eurobet la dà a 1.55, il pareggio a 3.80 e i sardi a 6.60; su AdmiralBet il Cagliari scende a 6.10. Lo 0-0 è dato a 11.00 da SNAI: un’opzione particolare, visto che dopo cinque giornate nessuna partita è finita a reti bianche in Serie A.