La Nazionale femminile italiana torna in campo per i playoff di qualificazione al Mondiale 2027. Venerdì 9 ottobre, le Azzurre affrontano la Bielorussia nella gara d’andata del primo turno degli spareggi. La partita si giocherà a Tbilisi, in Georgia, sul campo neutro del David Petriashvili Stadium. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.15.

L’Italia arriva alla sfida contro la Bielorussia dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo 1 della Lega A. Le Azzurre hanno pareggiato per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata, ma non è bastato per qualificarsi direttamente. La squadra di Andrea Soncin deve dunque affrontare la Bielorussia agli spareggi. La gara d’andata si giocherà a Tbilisi a porte chiuse, mentre il ritorno sarà al Franchi, stadio dove l’Italia aveva conquistato la qualificazione al Mondiale 2019 e all’Europeo 2022.

Le Azzurre sono al 13° posto nel ranking FIFA, mentre la Bielorussia occupa la 52ª posizione. Il divario in classifica importante, ma non bisogna dare nulla per scontato. Per questo doppio appuntamento il Ct ha convocato 28 calciatrici. Nel gruppo sono tornate anche Martina Rosucci e Annamaria Serturini, mentre tra le giocatrici più esperte ci sono Giuliani, Bartoli, Boattin, Bonansea e Girelli.