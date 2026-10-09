La Nazionale femminile italiana torna in campo per i playoff di qualificazione al Mondiale 2027. Venerdì 9 ottobre, le Azzurre affrontano la Bielorussia nella gara d’andata del primo turno degli spareggi. La partita si giocherà a Tbilisi, in Georgia, sul campo neutro del David Petriashvili Stadium. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.15.
L’Italia arriva alla sfida contro la Bielorussia dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo 1 della Lega A. Le Azzurre hanno pareggiato per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata, ma non è bastato per qualificarsi direttamente. La squadra di Andrea Soncin deve dunque affrontare la Bielorussia agli spareggi. La gara d’andata si giocherà a Tbilisi a porte chiuse, mentre il ritorno sarà al Franchi, stadio dove l’Italia aveva conquistato la qualificazione al Mondiale 2019 e all’Europeo 2022.
Le Azzurre sono al 13° posto nel ranking FIFA, mentre la Bielorussia occupa la 52ª posizione. Il divario in classifica importante, ma non bisogna dare nulla per scontato. Per questo doppio appuntamento il Ct ha convocato 28 calciatrici. Nel gruppo sono tornate anche Martina Rosucci e Annamaria Serturini, mentre tra le giocatrici più esperte ci sono Giuliani, Bartoli, Boattin, Bonansea e Girelli.
Il traguardo è il Mondiale 2027 in Brasile, in programma dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Potranno prendere parte alla competizione 32 nazionali. Ma prima ci sono almeno altri 180 minuti da giocare. Se l’Italia supererà la Bielorussia, nel turno decisivo di dicembre affronterà la vincente di Finlandia-Serbia.
Dove vedere Bielorussia-Italia in tv
La sfida tra Bielorussia e Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2, come le partite della Nazionale maschile. Il match sarà quindi visibile gratuitamente in televisione.
Bielorussia-Italia in streaming
La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Sarà quindi possibile seguire le Azzurre anche da computer, smartphone, tablet e smart TV.
Bielorussia-Italia, il programma
- Partita: Bielorussia-Italia
- Data: venerdì 9 ottobre
- Competizione: playoff qualificazione Mondiale femminile 2027
- Stadio: David Petriashvili Stadium, Tbilisi
- Orario: 18.15
- Diretta tv: Rai 2
- Streaming: RaiPlay
La sfida rappresenta il primo passo per le Azzurre verso il Mondiale in programma in Brasile nel 2027. Il ritorno è invece fissato per martedì 13 ottobre a Firenze, allo stadio Franchi.