FIGC, il commissario Malagò convoca per il 14 dicembre l'Assemblea che eleggerà il nuovo presidente

All’ordine del giorno dell’Assemblea ci sono diversi punti :

Il neo nominato commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’ Assemblea Federale Elettiva , che dovrà decidere il nuovo presidente della Federcalcio dopo il commissariamento avvenuto martedì scorso, per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Viene quindi confermata la data indicata subito dopo la nomina da parte del commissario Malagò che, inoltre, viene indicato come candidato unico quasi sicuramente. Dopo la risoluzione della controversia che ha portato al commissariamento della FIGC da parte del CONI, che Malagò stesso ha trovato un accordo con Luciano Buonfiglio per essere nominato commissario, la Federcalcio sta andando avanti con il proprio lavoro in attesa del quasi sicuro ritorno di Malagò come presidente della FIGC.