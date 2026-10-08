Gli arbitri al voto per la presidenza dell'AIA, ma c'è l'ombra del ricorso al TAR di Zappi

L’Associazione Italiana Arbitri si prepara a eleggere il suo nuovo presidente, ma sulle elezioni in programma sabato 10 ottobre aleggia l’ombra di un possibile nuovo caso giudiziario. Dopo l’esclusione dalla giustizia sportiva, l’ex presidente Antonio Zappi ha infatti deciso di rivolgersi al TAR del Lazio, con il rischio di aprire un ulteriore fronte in una fase già particolarmente delicata per l’AIA.
Come riportato dal Corriere dello Sport, gli arbitri saranno chiamati alle urne per la quarta volta in cinque anni, al termine di una stagione segnata da tensioni e vicende giudiziarie. Zappi, condannato dal Tribunale Federale Nazionale, dalla Corte Federale d’Appello e dalla Corte di Giustizia presso il CONI a 13 mesi di squalifica per presunte indebite pressioni nei confronti di Ciampi e Pizzi per favorire Rosario D’Onato (oggi anche lui fuori dall’incarico), ha scelto di proseguire la propria battaglia davanti alla giustizia amministrativa.
L’ex numero uno dell’AIA ha presentato ricorso al TAR del Lazio, chiedendo la sospensione cautelare prima di entrare nel merito della vicenda. L’udienza dovrebbe tenersi all’inizio del 2027. Secondo il quotidiano, un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avere conseguenze importanti sull’associazione, fino a mettere in discussione la legittimità delle elezioni e le decisioni assunte successivamente alla decadenza di Zappi.
Uno scenario che rischierebbe di aprire un nuovo capitolo di instabilità, coinvolgendo potenzialmente anche il CONI, considerando che l’AIA fa parte della FIGC. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un’ipotesi legata all’esito del procedimento amministrativo.
Nel frattempo, l’attenzione è rivolta alle elezioni di sabato, che vedranno sfidarsi tre candidati:
- Francesco Massini, attuale reggente dell’AIA,
- Carlo Pacifici, già presidente dell’associazione prima dell’avvento di Zappi,
- Daniele Lo Cicero, che ricopre il ruolo di vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana.
Come funziona il voto per la presidenza dell’AIA
L’Assemblea elettiva dell’AIA sarà composta da 950 elettori, suddivisi tra presidenti di sezione (206 votanti), delegati regionali (733 aventi diritto), dirigenti e benemeriti (11).
La Lombardia rappresenterà la regione con il maggior numero di votanti, 122, seguita dal Piemonte con 77, mentre il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano avrà soltanto sette rappresentanti. A livello territoriale, il maggior numero di aventi diritto si concentra nella Macro Regione Nord (336), davanti alla Macro Regione Centro (323) e alla Macro Regione Sud (291).
Per essere eletto al primo turno, un candidato dovrà ottenere almeno 476 voti, pari alla metà più uno degli aventi diritto. Nel caso in cui nessuno dei tre candidati dovesse raggiungere questa soglia, si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due più votati. Al secondo turno sarà sufficiente ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi. La votazione si svolgerà da remoto, attraverso modalità telematiche, con convocazione dell’assemblea alle ore 9.30 di sabato 10 ottobre.