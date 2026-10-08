Gli arbitri al voto per la presidenza dell'AIA, ma c'è l'ombra del ricorso al TAR di Zappi

L’Associazione Italiana Arbitri si prepara a eleggere il suo nuovo presidente, ma sulle elezioni in programma sabato 10 ottobre aleggia l’ombra di un possibile nuovo caso giudiziario. Dopo l’esclusione dalla giustizia sportiva, l’ex presidente Antonio Zappi ha infatti deciso di rivolgersi al TAR del Lazio, con il rischio di aprire un ulteriore fronte in una fase già particolarmente delicata per l’AIA.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli arbitri saranno chiamati alle urne per la quarta volta in cinque anni, al termine di una stagione segnata da tensioni e vicende giudiziarie. Zappi, condannato dal Tribunale Federale Nazionale, dalla Corte Federale d’Appello e dalla Corte di Giustizia presso il CONI a 13 mesi di squalifica per presunte indebite pressioni nei confronti di Ciampi e Pizzi per favorire Rosario D’Onato (oggi anche lui fuori dall’incarico), ha scelto di proseguire la propria battaglia davanti alla giustizia amministrativa.