«Siamo lieti di accogliere Luca nel leadership team nerazzurro. La sua esperienza nella gestione di eventi globali e nella costruzione di narrazioni contemporanee sarà un valore aggiunto per il Club. L’Inter continua a investire in competenze di alto profilo per rafforzare la propria reputazione e consolidare il posizionamento internazionale», si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società.

Nel suo nuovo ruolo, Casassa sarà responsabile dell’intera area comunicazione della società, con il compito di coordinare in maniera integrata le attività legate sia alla componente sportiva sia a quella corporate. Una nomina che si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale e del posizionamento internazionale del club.

Chi è Luca Casassa: la carriera del nuovo direttore comunicazione dell’Inter

Luca Casassa arriva all’Inter dopo aver guidato la comunicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un’esperienza che gli ha consentito di confrontarsi con la gestione di uno dei più importanti eventi sportivi internazionali.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze nella comunicazione sia sportiva sia aziendale, ricoprendo incarichi presso la Juventus e Vincenzo Zucchi S.p.A., oltre ad aver trascorso circa un decennio come imprenditore nel settore della comunicazione integrata. Tra le esperienze internazionali figura anche il lavoro svolto in occasione dei Mondiali di calcio di Qatar 2022, durante i quali ha guidato le attività media della FIFA World Cup per BWS.

Accanto agli incarichi professionali, Casassa svolge inoltre attività accademica come docente del Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il suo ingresso nella struttura nerazzurra, il manager porterà dunque un’esperienza maturata tra grandi eventi sportivi, comunicazione corporate e gestione dei media internazionali.

A partire dal 26 ottobre, Casassa avrà il compito di coordinare la strategia comunicativa dell’Inter in tutte le sue componenti, lavorando a diretto contatto con il presidente Giuseppe Marotta e con le diverse aree del club, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’immagine e la reputazione della società a livello nazionale e internazionale.