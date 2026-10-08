La Champions League è pronta a ripartire con la seconda giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27, la terza con il nuovo format e l’ultima del primo ciclo da quando la UEFA ha deciso di rivoluzionare le sue competizioni principali. Dopo il sorteggio dello scorso 27 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente hanno iniziato a sfidarsi un mese fa e ora sono pronti a tornare in campo con il secondo turno della manifestazione.

Champions partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25 e nel 2025/26, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite da trasmettere gratuitamente per tutti gli appassionati. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le sfide delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Napoli, Roma e l’esordiente Como – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso le norme AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale obbligano le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partita in chiaro: la scelta per il secondo turno 2026/27

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il secondo grande match della prima fase 2026/27? La partita che sarà a disposizione di tutti gli appassionati è quella che può essere definita come una finale anticipata. Si affronteranno, infatti, Manchester City e Paris Saint-Germain, con le due big candidate a superare il girone e a portarsi fino in fondo alla competizione, anche se – come abbiamo visto in questi anni – le sorprese sono dietro l’angolo.

L’incontro Manchester City-PSG – in programma mercoledì 14 ottobre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. Proprio il PSG si è laureato Campione d’Europa nelle prime due edizioni del torneo giocate con il nuovo format. I parigini – tra le altre squadre – affronteranno anche la Roma e il Como nella fase campionato della Champions League.