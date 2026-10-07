Il Venezia sigla una partnership con Enel: il gruppo sarà Official Energy Partner del club

Il Venezia ha annunciato una partnership con Enel per la stagione 2026/2027. Il Gruppo, leader nel settore energetico, sarà Official Energy Partner e Premium Sponsor del Club.

La partnership vedrà il brand Enel protagonista sia al Centro Sportivo Ca’ Venezia, cuore delle attività del club, dove sarà presente sui banner, sia allo stadio Penzo, con visibilità sui LED a bordocampo in occasione delle partite casalinghe del Venezia. L’energia di Enel scende così in campo al fianco degli arancioneroverdi e dei loro tifosi, dando vita a una collaborazione che unisce passione per lo sport, impegno e determinazione.