Serie C, incontro formativo con l'INPS su previdenza e adempimenti contributivi nel professionismo sportivo

INPS e Serie C si sono incontrate oggi a Palazzo Wedekind a Roma per discutere e approfondire il quadro normativo e operativo previsto per il settore sportivo. Presenti all’incontro sono stati il Presidente dell’INPS Gabriele Fava, il Presidente della Lega Pro Matteo Marani e il Direttore Generale Vicario e Direttore Centrale Entrate dell’INPS Antonio Pone. La giornata è stata moderata da Michele Pianetta, Founding Partner di Prokalos. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 36/2021. Maggior importanza è stata data alle modalità di iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e agli obblighi legati alla gestione dei rapporti di lavoro nel professionismo sportivo. Attraverso un percorso pratico e operativo, l’attenzione è stata posta sul fornire alle società strumenti pratici per affrontare un quadro normativo articolato e in continua evoluzione. Ampio spazio è stato quindi dedicato all’analisi di casi concreti e al confronto diretto con gli esperti dell’INPS.

La riforma del lavoro sportivo ha portato nuove tutele previdenziali anche per categorie che in passato ne erano rimaste escluse, soprattutto nel mondo dilettantistico. I numeri dell’INPS mostrano già la crescita degli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi: nel 2025 sono stati 13.686, contro i 10.576 del 2023. «Nel calcio il novantesimo minuto non misura soltanto il risultato, misura la tenuta di ciò che è stato costruito prima – ha dichiarato Gabriele Fava – Lo stesso vale per una carriera sportiva, che non si esaurisce nei trofei, nei gol o nelle presenze. Per troppo tempo dietro la passione c’è stato un lavoro senza tutele adeguate. Penso agli allenatori, agli istruttori, ai tecnici che hanno sostenuto le comunità locali senza una vera copertura previdenziale. La riforma ha cambiato questo quadro e i numeri lo dimostrano. Migliaia di persone che restavano ai margini oggi hanno una posizione assicurativa e un diritto che matura anno dopo anno. Ora vogliamo fare un passo in più. Un ragazzo che entra in un settore giovanile deve sapere che cosa significa, per il suo futuro, ogni anno di lavoro regolare». Matteo Marani ha sottolineato: «La crescita di un club deve andare di pari passo con la sua sostenibilità ed oggi, grazie a INPS che ha messo in campo competenze e alta professionalità, è stato importante aver avuto l’opportunità di svolgere un prestigioso incontro formativo sulla previdenza dei lavoratori sportivi. L’aggiornamento su questi temi di contribuzione è fondamentale per il futuro del sistema Serie C».