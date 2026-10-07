Lazio, Formello vale 235 milioni: così la rivalutazione ha salvato il patrimonio netto

Una scelta che ha avuto un impatto enorme sul patrimonio netto del gruppo: 140,4 milioni di euro , sufficienti a trasformare una situazione patrimoniale negativa in una ampiamente positiva. Al 30 giugno 2025 il patrimonio netto consolidato della Lazio era infatti negativo per 16,8 milioni ; dopo la prima applicazione della rivalutazione è salito immediatamente a 123,6 milioni . Al 30 giugno 2026, tenendo conto anche della perdita dell’esercizio da 10 milioni, si è attestato a 113,6 milioni .

Una delle novità più rilevanti del bilancio 2025/26 della Lazio non riguarda ricavi, plusvalenze o costi della rosa, ma il valore attribuito al centro sportivo di Formello . Come emerge dalla relazione finanziaria annuale consolidata del club biancoceleste, a partire dal 1° luglio 2025 la società ha infatti deciso di abbandonare, per la categoria “Terreni e Fabbricati”, la rappresentazione basata sul solo costo storico e di adottare il Revaluation Model previsto dallo IAS 16 , portando il valore contabile dell’immobile al suo fair value, in sostanza il valore corrente di mercato .

Come è stato rivalutato il centro sportivo di Formello

Per capire il meccanismo bisogna partire dal valore con cui il centro sportivo di Formello era precedentemente iscritto a bilancio. Al 30 giugno 2025 la voce “Terreni e Fabbricati” presentava un valore netto contabile di appena 37,3 milioni di euro. A questo sono stati aggiunti 473mila euro riclassificati dalle immobilizzazioni in corso e soprattutto una rivalutazione per 197,26 milioni, arrivando così a un valore di 235 milioni di euro al 1° luglio 2025.

I 235 milioni non sono però una valutazione decisa internamente dalla Lazio. Il club si è affidato a uno studio esterno indipendente, che ha applicato criteri previsti dall’IFRS 13 (i principi contabili internazionali). Il metodo principale è stato di tipo reddituale: in sostanza, è stato stimato quanto può valere oggi Formello sulla base dei redditi che un centro sportivo di questo tipo potrebbe generare nel tempo, attualizzandoli. Come riferimento sono stati utilizzati sei centri sportivi ritenuti comparabili sotto il profilo tecnico e strutturale. Il modello utilizza un WACC (costo medio ponderato del capitale) del 5,1% e un tasso di crescita di lungo periodo del 2%.

In pratica, è stato utilizzato un tasso di attualizzazione che tiene conto del rendimento richiesto e del rischio dell’investimento: in termini semplici, un calcolo che serve a stabilire quanto valgono oggi i ricavi attesi negli anni futuri. Più alto è questo tasso, più basso risulta il valore attuale dell’asset. La perizia ipotizza inoltre un tasso di crescita di lungo periodo del 2%, sostanzialmente pari all’inflazione attesa, per stimare come potrebbero evolvere nel tempo i redditi attribuibili al centro sportivo. Sulla base di questi parametri, lo studio è arrivato a un fair value di circa 235 milioni di euro.

A questa analisi è stato affiancato anche un secondo metodo di controllo. In questo caso sono stati considerati il costo necessario per realizzare da zero un centro sportivo analogo e il valore aggiuntivo derivante dal poter disporre immediatamente di una struttura già costruita e funzionante. Anche questo procedimento ha portato a una valutazione nell’ordine dei 235 milioni, confermando il risultato del modello principale.