Lazio, Formello vale 235 milioni: così la rivalutazione ha salvato il patrimonio netto

Una delle novità più rilevanti del bilancio 2025/26 della Lazio non riguarda ricavi, plusvalenze o costi della rosa, ma il valore attribuito al centro sportivo di Formello. Come emerge dalla relazione finanziaria annuale consolidata del club biancoceleste, a partire dal 1° luglio 2025 la società ha infatti deciso di abbandonare, per la categoria “Terreni e Fabbricati”, la rappresentazione basata sul solo costo storico e di adottare il Revaluation Model previsto dallo IAS 16, portando il valore contabile dell’immobile al suo fair value, in sostanza il valore corrente di mercato.
Una scelta che ha avuto un impatto enorme sul patrimonio netto del gruppo: 140,4 milioni di euro, sufficienti a trasformare una situazione patrimoniale negativa in una ampiamente positiva. Al 30 giugno 2025 il patrimonio netto consolidato della Lazio era infatti negativo per 16,8 milioni; dopo la prima applicazione della rivalutazione è salito immediatamente a 123,6 milioni. Al 30 giugno 2026, tenendo conto anche della perdita dell’esercizio da 10 milioni, si è attestato a 113,6 milioni.
Come è stato rivalutato il centro sportivo di Formello
Per capire il meccanismo bisogna partire dal valore con cui il centro sportivo di Formello era precedentemente iscritto a bilancio. Al 30 giugno 2025 la voce “Terreni e Fabbricati” presentava un valore netto contabile di appena 37,3 milioni di euro. A questo sono stati aggiunti 473mila euro riclassificati dalle immobilizzazioni in corso e soprattutto una rivalutazione per 197,26 milioni, arrivando così a un valore di 235 milioni di euro al 1° luglio 2025.
I 235 milioni non sono però una valutazione decisa internamente dalla Lazio. Il club si è affidato a uno studio esterno indipendente, che ha applicato criteri previsti dall’IFRS 13 (i principi contabili internazionali). Il metodo principale è stato di tipo reddituale: in sostanza, è stato stimato quanto può valere oggi Formello sulla base dei redditi che un centro sportivo di questo tipo potrebbe generare nel tempo, attualizzandoli. Come riferimento sono stati utilizzati sei centri sportivi ritenuti comparabili sotto il profilo tecnico e strutturale. Il modello utilizza un WACC (costo medio ponderato del capitale) del 5,1% e un tasso di crescita di lungo periodo del 2%.
In pratica, è stato utilizzato un tasso di attualizzazione che tiene conto del rendimento richiesto e del rischio dell’investimento: in termini semplici, un calcolo che serve a stabilire quanto valgono oggi i ricavi attesi negli anni futuri. Più alto è questo tasso, più basso risulta il valore attuale dell’asset. La perizia ipotizza inoltre un tasso di crescita di lungo periodo del 2%, sostanzialmente pari all’inflazione attesa, per stimare come potrebbero evolvere nel tempo i redditi attribuibili al centro sportivo. Sulla base di questi parametri, lo studio è arrivato a un fair value di circa 235 milioni di euro.
A questa analisi è stato affiancato anche un secondo metodo di controllo. In questo caso sono stati considerati il costo necessario per realizzare da zero un centro sportivo analogo e il valore aggiuntivo derivante dal poter disporre immediatamente di una struttura già costruita e funzionante. Anche questo procedimento ha portato a una valutazione nell’ordine dei 235 milioni, confermando il risultato del modello principale.
Da 197 milioni di rivalutazione a 140 milioni di patrimonio netto
È importante però distinguere il maggiore valore attribuito all’immobile dall’effetto finale sul patrimonio netto. La rivalutazione lorda è stata pari a 197,26 milioni, ma la Lazio ha dovuto contabilizzare contemporaneamente 56,85 milioni di imposte differite passive.
Il motivo, semplificando, è che il nuovo valore contabile dell’immobile è molto superiore alla sua base fiscale. I principi contabili impongono quindi di tenere già conto in bilancio dell’effetto fiscale collegato a questa differenza. Sottraendo 56,85 milioni ai 197,26 milioni di rivalutazione, l’effetto netto è proprio di 140,41 milioni. Questa cifra è stata iscritta in una specifica riserva di rivalutazione IAS 16 all’interno del patrimonio netto.
Ed è questo il passaggio decisivo. La rivalutazione non ha prodotto un utile da 140 milioni e non ha generato nuova cassa. Non sono entrati 140 milioni nei conti correnti della Lazio e non è diminuito il debito. È cambiato invece il valore contabile di un bene già posseduto dalla società e, di riflesso, il valore del patrimonio netto.
Senza quella riserva, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2026 sarebbe rimasto, in termini puramente aritmetici, negativo per circa 26,9 milioni, anziché positivo per 113,6 milioni. Il confronto va letto con cautela perché la rivalutazione produce anche effetti successivi sul bilancio, a partire dagli ammortamenti, ma rende bene la dimensione dell’operazione. La stessa relazione finanziaria evidenzia che l’incremento delle riserve per 140,4 milioni ha più che compensato la perdita dell’esercizio.
Cosa succede ora al valore di Formello
Il valore di 235 milioni non resterà necessariamente immutato per sempre. Con il Revaluation Model, il valore contabile deve essere aggiornato con una frequenza tale da evitare scostamenti significativi rispetto al valore corrente di mercato. La Lazio indica una periodicità annuale come tempistica adeguata per la valutazione e ha inoltre rideterminato in 33 anni la vita utile dei fabbricati. Per il bilancio al 30 giugno 2026, l’aggiornamento effettuato dallo studio indipendente sui parametri utilizzati ha sostanzialmente confermato il valore precedentemente individuato.
Nel frattempo, per effetto degli ammortamenti, al 30 giugno 2026 il valore netto della voce “Terreni e Fabbricati” è sceso dai 235 milioni iniziali a 231,6 milioni. Il punto centrale resta però un altro: attraverso il passaggio dal costo storico al valore corrente, Formello è diventato contabilmente uno degli asset decisivi della Lazio e la sua rivalutazione ha consentito al gruppo di passare da un patrimonio netto negativo per 16,8 milioni a uno positivo per oltre 113 milioni.