Miele sull'accordo CONI-Malagò: «Vergogna e imbarazzo. Si perde il rispetto della gente»

Fra questi c’è sicuramente Renato Miele , ex calciatore della Lazio e l’avvocato che ha presentato l’esposto che di fatto ha portato a questa situazione, fino all’accordo di ieri fra Malagò e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio . «Sia chiaro – esordisce lo stesso Miele alla Repubblica –, la mia non era una battaglia contro Malagò , non ho nulla contro di lui. La mia era una sfida professionale: ho saggiato la mia preparazione con il risultato di vedere ottenuto un risultato eccezionale».

La nomina a commissario di Giovanni Malagò , approvata all’unanimità sia dalla Giunta CONI che dal suo Consiglio Nazionale , ha creato più di qualche malumore, soprattutto a chi fin da subito ha evidenziato alcune irregolarità nella candidatura di quello che è ormai l’ex presidente della FIGC .

Sul commissariamento della FIGC: «Sono tanto contento che da solo, contro tutti, ho ottenuto il commissariamento della FIGC. Ero pronto ad andare anche al TAR, il mio scopo era far annullare l’elezione e ritengo di esserci riuscito. E usando strumenti che mi si consentivano per legge, non mi sono mica spogliato nudo davanti alla FIGC. Dopo quarant’anni di professione, un giorno qualcuno potrà dire che l’avvocato Miele ha fatto rispettare le norme del diritto sportivo, che sono sacre. O almeno, lo erano: quando giocavo io, si veniva squalificati anche per un fondato sospetto, Paolo Rossi ha scontato tre anni per una telefonata tra terzi. Oggi si può anche violare una legge dello Stato».

Sul motivo del suo ricorso: «Mi ero presentato alla carica di presidente con un sogno: ho un curriculum nel calcio lunghissimo, 12 anni da professionista, ho ideato, organizzato e donato all’AIC il centro per calciatori senza contratto che ha ospitato anche Baggio, sono stato giudice sportivo dl comitato paralimpico e anni fa ho presentato un progetto per il Tribunale dello sport di cui scrissero tutti perché ritenevo folle che la giustizia sportiva fosse sotto le singole federazioni, col rischio di mettere in difficoltà il giudice se arrivassero contestazioni sui presidenti. Alla fine, in questo mio caso, è successo a me di giocare contro chi aveva nominato i propri arbitri».