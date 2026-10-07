Lazio, la strategia per il futuro: plusvalenze e ritorno nelle coppe per gestire il fabbisogno

La Lazio punta sulle cessioni dei calciatori, sul progressivo ringiovanimento della rosa e sul ritorno nelle competizioni europee per sostenere il proprio fabbisogno finanziario e raggiungere l’equilibrio dei conti. È quanto emerge dalla sezione dedicata all’evoluzione prevedibile della gestione contenuta nella relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2026, consultata da Calcio e Finanza.
Nel documento il club biancoceleste torna innanzitutto sulle limitazioni che hanno caratterizzato la sessione estiva di calciomercato. La società ha ricordato infatti «l’impossibilità di operare nella sessione estiva 2026 del calciomercato» attraverso acquisti di calciatori, salvo l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari collegati alle operazioni, il cosiddetto blocco parziale.
Una situazione che, secondo la Lazio, non avrebbe comunque impedito di proseguire nel percorso di rafforzamento e ringiovanimento della prima squadra, anche attraverso la promozione di elementi provenienti dal settore giovanile. Una strategia che il management considera tra le azioni necessarie per continuare a rispettare i parametri imposti da FIGC e UEFA.
Cessioni e valore della rosa per sostenere il fabbisogno
La parte più significativa riguarda però le modalità attraverso le quali la Lazio intende sostenere le proprie necessità finanziarie nei prossimi mesi. «Il fabbisogno prospettico sarà gestito attraverso i proventi realizzati dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori nella prima sessione della stagione in corso», si legge nella relazione. Il player trading continuerà dunque ad avere un ruolo centrale. A questo si accompagneranno «l’ulteriore ristrutturazione e ringiovanimento della rosa della prima squadra anche con il ricorso al settore giovanile».
La società fa inoltre esplicito riferimento al «differenziale tra le correnti quotazioni di mercato della rosa della prima squadra ed i valori d’iscrizione in bilancio». Un elemento particolarmente rilevante dal punto di vista economico: la cessione di giocatori con un valore di mercato superiore al loro valore contabile consente infatti di realizzare plusvalenze, generando risorse utili per sostenere il fabbisogno del club.
Il ritorno nelle coppe come leva sui ricavi
Nel piano della Lazio assume un peso importante anche il ritorno sul palcoscenico europeo. Fra le leve indicate nella relazione compare infatti «il ritorno alle competizioni internazionali con i relativi introiti». La partecipazione alle competizioni UEFA rappresenta quindi uno degli obiettivi attraverso cui la società prevede di rafforzare i ricavi futuri, affiancando alle entrate derivanti dal mercato quelle collegate ai risultati sportivi.
Non soltanto premi UEFA, dunque, ma più in generale un incremento delle risorse che la partecipazione alle coppe può generare attraverso incassi da stadio e maggiore esposizione commerciale.
Nuovi sponsor e valorizzazione degli asset
Le altre leve individuate dal club riguardano invece la crescita dei ricavi commerciali e la gestione finanziaria. La Lazio cita in particolare «la stipula di nuovi contratti di sponsorizzazione, la valorizzazione di asset aziendali e il ricorso allo smobilizzo di crediti, da sempre utilizzato dal Gruppo». La strategia delineata dalla società poggia quindi su più direttrici: cessioni e valorizzazione della rosa, maggiore utilizzo dei giovani, ritorno nelle competizioni internazionali, nuovi sponsor e strumenti di gestione del capitale circolante.
Secondo quanto indicato nella relazione finanziaria, l’insieme di queste attività «lascia prevedere il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario-patrimoniale». Un obiettivo al quale la Lazio punta attraverso una gestione in cui mercato e risultati sportivi restano strettamente collegati alla sostenibilità futura del club.