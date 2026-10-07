Lazio, la strategia per il futuro: plusvalenze e ritorno nelle coppe per gestire il fabbisogno

La Lazio punta sulle cessioni dei calciatori, sul progressivo ringiovanimento della rosa e sul ritorno nelle competizioni europee per sostenere il proprio fabbisogno finanziario e raggiungere l’equilibrio dei conti. È quanto emerge dalla sezione dedicata all’evoluzione prevedibile della gestione contenuta nella relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2026, consultata da Calcio e Finanza.

Nel documento il club biancoceleste torna innanzitutto sulle limitazioni che hanno caratterizzato la sessione estiva di calciomercato. La società ha ricordato infatti «l’impossibilità di operare nella sessione estiva 2026 del calciomercato» attraverso acquisti di calciatori, salvo l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari collegati alle operazioni, il cosiddetto blocco parziale.