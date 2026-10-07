Come impattano le società legate a Claudio Lotito sui conti della Lazio? Cresce l’impatto delle aziende di Claudio Lotito sul bilancio della società biancoceleste al 30 giugno 2026, un esercizio chiuso dal club biancoceleste con una perdita pari a 10 milioni di euro. La gestione quasi artigianale della Lazio ha coinvolto un po’ tutti i settori aziendali, dalla vigilanza alla mensa, passando per manutenzione e anche investimenti pubblicitari e – secondo quanto emerge dalla relazione finanziaria annuale consolidata consultata da Calcio e Finanza – è costata 6,9 milioni di euro al club.
Sono diverse, infatti, le società di Lotito con le quali il club biancoceleste ha rapporti e al quale le stesse prestano svariati servizi. In passato, nei rapporti con le parti correlate rientrava anche la Salernitana, club di proprietà di Lotito e Mezzaroma, prima della cessione a Danilo Iervolino, maturata il 31 dicembre 2021 a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie A (per i divieti legati alla multiproprietà).
Tornando alle società di Lotito, come detto il costo complessivo per la Lazio nel corso dell’esercizio 2026 è stato pari a 6,9 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 6,7 milioni della stagione 2024/25, a causa della variazione del volume d’affari con alcune delle parti in causa. Da quanto emerge dalla lettura del bilancio consolidato della Lazio, questi sono i rapporti intrattenuti dalla società con parti correlate (legate quindi a Claudio Lotito):
- la Roma Union Security, per un costo di Euro 1,66 milioni e debito per Euro 0,37 milioni al 30 giugno 2026, riferiti al servizio di vigilanza armata presso il centre sportive ed a trasporto valori;
- la Gasoltermica Laurentina, per un costo di Euro 0,90 milioni, immobilizzazioni in corso per Euro 1,44 milioni, debito di Euro 0,83 milioni al 30 giugno 2026, relativo in gran parte a lavori e manutenzione del centro sportivo di Formello;
- la Omnia Service, per un costo di Euro 2,52 milioni e debito di Euro 5,68 milioni al 30 giugno 2026, per il servizio di mensa sia giornaliero che in occasione dei ritiri per i tesserati presso il centro Sportivo di Formello e per alloggi destinati al settore giovanile;
- la Linda per un costo di Euro 0,54 milioni e debiti per Euro 1,77 milioni al 30 giugno 2026 per servizi di assistenza ai sistemi informatici, processi organizzativi e logistici aziendali e gestione del magazzino area tecnica;
- la Snam Lazio Sud per un costo di Euro 1,01 milioni e debito di Euro 2,5 milioni al 30 giugno 2026, per servizi ﬁnanziari, amministrativi, vigilanza non armata, magazzino, portierato e saniﬁcazione;
- la Bona Dea per un costo di Euro 0,27 milioni al 30 giugno 2026 e debito di Euro 0,08 milioni al 30 giugno 2026, per servizi di amministrazione del personale ed utilizzo di personale per i negozi.
A proposito delle operazioni con le seguenti parti correlati, la Lazio segnala all’interno del bilancio «che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza sostanziale e procedurale ed a normali condizioni di mercato».