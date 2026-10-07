Come impattano le società legate a Claudio Lotito sui conti della Lazio? Cresce l’impatto delle aziende di Claudio Lotito sul bilancio della società biancoceleste al 30 giugno 2026, un esercizio chiuso dal club biancoceleste con una perdita pari a 10 milioni di euro. La gestione quasi artigianale della Lazio ha coinvolto un po’ tutti i settori aziendali, dalla vigilanza alla mensa, passando per manutenzione e anche investimenti pubblicitari e – secondo quanto emerge dalla relazione finanziaria annuale consolidata consultata da Calcio e Finanza – è costata 6,9 milioni di euro al club.

Sono diverse, infatti, le società di Lotito con le quali il club biancoceleste ha rapporti e al quale le stesse prestano svariati servizi. In passato, nei rapporti con le parti correlate rientrava anche la Salernitana, club di proprietà di Lotito e Mezzaroma, prima della cessione a Danilo Iervolino, maturata il 31 dicembre 2021 a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie A (per i divieti legati alla multiproprietà).