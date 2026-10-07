Lotito stipendio Lazio – La remunerazione per il 2025/26

La relazione ricorda che la Lazio ha stabilito per il Consiglio di Gestione compensi complessivi pari a 612mila euro lordi annui, mentre per il Consiglio di Sorveglianza sono previsti complessivamente 63mila euro. La remunerazione è esclusivamente fissa e non è stata deliberata alcuna componente variabile.

In particolare, per gli esercizi dal 2019/20 al 2025/26 il compenso annuale lordo e omnicomprensivo previsto per il presidente del Consiglio di Gestione è pari a 600mila euro, mentre il consigliere di gestione riceve 12mila euro. Al presidente del Consiglio di Sorveglianza spettano invece 15mila euro e agli altri componenti 12mila euro ciascuno.

Il Consiglio di Gestione della Lazio è composto da Claudio Lotito e Marco Moschini. Nel corso dell’intero esercizio 2025/26, Lotito ha quindi ricevuto dalla società biancoceleste 600mila euro lordi, mentre Moschini ha percepito 12mila euro dalla Lazio e ulteriori 6mila euro da società controllate e collegate.