Quanto ha guadagnato Claudio Lotito dalla Lazio nella stagione 2025/26? Il dato emerge dai documenti ufficiali del club biancoceleste consultati da Calcio e Finanza e, in particolare, dalla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026.
Il compenso complessivo del presidente biancoceleste è rimasto invariato rispetto alla stagione precedente, attestandosi a 1,1 milioni di euro lordi. Una cifra composta dagli emolumenti percepiti direttamente dalla Lazio e da quelli riconosciuti da società controllate e collegate.
Lotito stipendio Lazio – La remunerazione per il 2025/26
La relazione ricorda che la Lazio ha stabilito per il Consiglio di Gestione compensi complessivi pari a 612mila euro lordi annui, mentre per il Consiglio di Sorveglianza sono previsti complessivamente 63mila euro. La remunerazione è esclusivamente fissa e non è stata deliberata alcuna componente variabile.
In particolare, per gli esercizi dal 2019/20 al 2025/26 il compenso annuale lordo e omnicomprensivo previsto per il presidente del Consiglio di Gestione è pari a 600mila euro, mentre il consigliere di gestione riceve 12mila euro. Al presidente del Consiglio di Sorveglianza spettano invece 15mila euro e agli altri componenti 12mila euro ciascuno.
Il Consiglio di Gestione della Lazio è composto da Claudio Lotito e Marco Moschini. Nel corso dell’intero esercizio 2025/26, Lotito ha quindi ricevuto dalla società biancoceleste 600mila euro lordi, mentre Moschini ha percepito 12mila euro dalla Lazio e ulteriori 6mila euro da società controllate e collegate.
Lotito stipendio Lazio – Il compenso complessivo sale a 1,1 milioni
Ai 600mila euro riconosciuti direttamente dalla Lazio si aggiungono infatti altri 500mila euro di compensi percepiti da Lotito da società controllate e collegate. Si tratta in particolare delle cifre relative alla presidenza del consiglio di gestione di Lazio Marketing SpA, una controllata del club biancoceleste che si occupa appunto degli aspetti commerciali del club. Il totale degli emolumenti per il presidente biancoceleste raggiunge così 1,1 milioni di euro lordi nel 2025/26, esattamente come nella stagione precedente.
Nel dettaglio, dopo che i compensi sono stati introdotti a partire dalla stagione 2019/20, gli emolumenti sono di fatto raddoppiati a partire dalla stagione 2021/22. La società precisa inoltre che non sono previsti piani di stock option o altri sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari, né accordi che riconoscano indennità in caso di dimissioni o cessazione dell’incarico.
Il dato sui compensi arriva in un esercizio che ha visto la Lazio chiudere il 2025/26 con una perdita di oltre 10 milioni di euro a livello consolidato, dato in miglioramento rispetto al rosso da 17,2 milioni registrato nell’esercizio precedente.