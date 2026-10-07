C’è anche Don Dransfield tra le figure che hanno attraversato il City Football Group negli anni che oggi sono finiti sotto la lente della Premier League, in relazione alle accuse di violazioni economico-finanziarie nei confronti del Manchester City, principale società del gruppo. Dransfield è un manager britannico che vanta anche un passato nella galassia 777 Partners e di conseguenza nel sistema societario che comprendeva il Genoa fino a fine 2024. Va detto sin da subito che non risultano contestazioni personali nei confronti di Dransfield nell’ambito del procedimento che riguarda il Manchester City, né accuse specifiche legate alle violazioni finanziarie contestate al club inglese. Il collegamento con la vicenda è legato al ruolo ricoperto per anni dal manager all’interno del City Football Group, di cui è stato anche Chief Strategy Officer, partecipando allo sviluppo internazionale del modello multi-club.

Nel dettaglio, Dransfield entrò nell’orbita City nel 2010 e vi rimase per oltre un decennio, occupandosi di strategia, sviluppo e investimenti. In quel periodo il gruppo costruì progressivamente la propria rete internazionale attraverso partecipazioni in società come New York City FC, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Girona, Mumbai City, Lommel e Troyes. La sua esperienza nel City Football Group si sovrappone quindi temporalmente a una parte importante del periodo oggetto delle contestazioni rivolte dalla Premier League al Manchester City, anche se va specificato che il procedimento riguarda il club e le condotte contestate alla società, mentre Dransfield non risulta personalmente accusato di alcuna violazione. Dal City Football Group a 777 Partners Terminata l’esperienza nel City Football Group, nel 2022 Dransfield venne scelto da 777 Partners per guidare lo sviluppo della propria rete internazionale di club. La società americana, che in quel momento era già proprietaria del Genoa, puntava a costruire un modello multi-club internazionale e affidò proprio all’ex dirigente del CFG un ruolo centrale nella gestione e nel coordinamento delle partecipazioni calcistiche. Dransfield divenne così una delle figure di riferimento del 777 Football Group, struttura che nel tempo avrebbe compreso, oltre al Genoa, anche società come Standard Liegi, Red Star, Vasco da Gama, Hertha Berlino, Melbourne Victory e CR Vasco da Gama, con modalità e quote differenti. Il suo rapporto con il Genoa non era quello di amministratore delegato del club, ma il manager aveva un ruolo nella struttura sovrastante. Lo stesso Andres Blazquez, allora CEO rossoblù, aveva spiegato pubblicamente di confrontarsi con Dransfield e con il responsabile sportivo del gruppo Johannes Spors nella gestione e nella pianificazione del club.