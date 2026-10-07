Arteta rinnova con l'Arsenal fino al 2030: sarà il tecnico più pagato in Premier

Mikel Arteta e l’Arsenal avanti insieme fino al 2030. Il club londinese ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell’allenatore spagnolo, che avrebbe visto scadere il precedente accordo al termine della stagione 2026/27. Un’intesa che consolida ulteriormente il progetto tecnico dei Gunners e che porterà Arteta anche in cima alla classifica degli allenatori più pagati della Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, il nuovo contratto garantirà al tecnico uno stipendio base da circa 20 milioni di sterline a stagione (23,6 milioni di euro al cambio attuale, ndr), ai quali potranno aggiungersi bonus legati ai risultati fino a raggiungere complessivamente 25 milioni di sterline annui. Cifre che renderebbero Arteta il manager più pagato del massimo campionato inglese. Considerando i quattro anni coperti dal nuovo accordo, il valore della sola parte fissa può quindi arrivare a circa 80 milioni di sterline, mentre con tutti i bonus il contratto potrebbe valere fino a 100 milioni.

l rinnovo arriva dopo la stagione che ha definitivamente consacrato il progetto costruito attorno ad Arteta. Nel 2025/26 l’Arsenal ha conquistato la Premier League, interrompendo un digiuno che durava da 22 anni, e ha raggiunto anche la finale di Champions League, persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain. Arteta, arrivato sulla panchina dei Gunners nel dicembre 2019, è oggi anche l’allenatore in carica da più tempo tra quelli della Premier League. «È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che vogliono il meglio per l’Arsenal», ha dichiarato Arteta dopo la firma. Il tecnico ha sottolineato come il percorso degli ultimi anni abbia creato «un legame speciale», aggiungendo che quanto ottenuto finora rappresenta soltanto l’inizio di ciò che la squadra può ancora raggiungere.