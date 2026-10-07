ANTA Sports acquista il 29% di Puma per 1,5 miliardi e diventa il maggiore azionista

La famiglia Pinault è un nome noto anche nel mondo del calcio: dal 1998 è proprietaria dello Stade Rennais , club della Ligue 1 francese. François Pinault ha acquisito il club proprio nel 1998, avviando un progetto fortemente incentrato anche sul settore giovanile. Il club proprio in questi giorni ha celebrato l’apertura del suo nuovo centro sportivo, finalmente operativo dopo quasi due anni di lavori.

Si apre un nuovo capitolo per Puma. Il colosso cinese ANTA Sports ha annunciato in un comunicato ufficiale di avere completato l’acquisto del 29,06% del colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo per 1,51 miliardi di euro . La partecipazione era precedentemente detenuta da Artémis SAS , la società d’investimento della famiglia Pinault che fino a oggi rappresentava il principale azionista del gruppo tedesco.

«Non vediamo l’ora di costruire una partnership proficua ed esplorare le aree in cui i nostri rispettivi punti di forza possano creare valore sostenibile per Puma e i suoi azionisti nel nostro percorso per diventare uno dei primi tre marchi sportivi a livello globale», ha concluso.

«Puma ha costruito uno dei marchi sportivi più riconosciuti al mondo, con una ricca storia, una forte credibilità nello sport, una presenza globale, innovazioni all’avanguardia e partner importanti. Diamo il benvenuto ad ANTA Sports come maggiore azionista di Puma e consideriamo il suo impegno a lungo termine un forte voto di fiducia nella nostra strategia, nel nostro management e nel nostro futuro», ha dichiarato Arthur Hoeld , CEO di Puma SE.

Non si tratta però del primo grande investimento internazionale per il colosso cinese: ANTA Sports è anche il principale azionista di Amer Sports , il gruppo che controlla marchi sportivi come Arc’teryx, Salomon e Wilson . Puma continuerà comunque a operare come società gestita in modo indipendente . ANTA Sports ha infatti confermato di voler rispettare la storia sportiva del marchio, la sua identità, la cultura aziendale e l’autonomia nella gestione del brand.

ANTA Sports diventa quindi il maggiore azionista di Puma , aprendo una nuova fase per il marchio tedesco. Il gruppo cinese controlla già diversi brand internazionali, tra cui FILA, DESCENTE, KOLON SPORT, JACK WOLFSKIN e MAIA ACTIVE , e l’ingresso in Puma rappresenta un ulteriore investimento di peso nel settore dello sportswear.

Anche Ding Shizhong, presidente del consiglio di amministrazione di ANTA Sports, ha commentato l’operazione: «Siamo lieti di diventare il maggiore azionista di Puma e un partner strategico a lungo termine. Puma è un iconico marchio sportivo globale, con una ricca storia e un significativo potenziale a lungo termine. Abbiamo fiducia nel suo management e nella sua direzione strategica e non vediamo l’ora di mettere a disposizione l’esperienza e le competenze del gruppo ANTA per sostenere la crescita futura di Puma, preservando ciò che rende unico il marchio».

Puma ha infine ringraziato Artémis per il supporto e la collaborazione durante gli anni in cui è stata il maggiore azionista della società: «Siamo grati per la partnership costruttiva e il rapporto di fiducia costruito con Artémis negli ultimi anni. Apprezziamo molto il loro impegno a lungo termine nei confronti di Puma», ha dichiarato Arthur Hoeld.