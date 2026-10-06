L'Equipe: i rapporti tra Elliott, Lille e Milan. Nel mirino il controllo del club francese

Secondo il quotidiano francese, dalle chat emerse dai dispositivi mobili di Giorgio Furlani , che dal maggio scorso non ricopre più la carica di amministratore delegato del Milan, emergerebbe un possibile ruolo di Elliott nella gestione del Lille, club francese che ha partecipato all’ Europa League 2020/21 e poi alla Champions League 2021/22 proprio insieme al Milan. Scenario che era stato analizzato approfonditamente dalla UEFA visto che l’ articolo 5 del regolamento in vigore vieta che una stessa persona , fisica o giuridica, eserciti « un’influenza decisiva al momento dell’assunzione delle decisioni» di due club qualificati per la stessa competizione europea nella stessa stagione. Approfondimento che però ha dato esito negativo, con la UEFA che ha permesso ai due club di partecipare alle stesse competizione internazionali.

Si riaccendono i riflettori sui rapporti fra Lille , Milan e il fondo ex proprietario del club rossonero Elliott . L’Equipe riporta alcuni dettagli provenienti dalle chat oggetto di indagine per il passaggio a RedBird nel 2022 della Procura di Milano . Indagine per cui, lo scorso 4 marzo la Procura stessa ha richiesto l’archiviazione per insufficienza di prove . Decisione a cui Blue Skye – ex socio di minoranza di Elliott nel Milan e autore dell’esposto alla Procura – si è opposta il 25 marzo. La decisione finale, se procedere con l’archiviazione o meno, spetta ora alla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori.

Secondo L’Equipe, i documenti acquisiti dagli inquirenti italiani nell’inchiesta per cui si è chiesta l’archiviazione a cui si aggiungerebbero anche alcune conversazioni tra Furlani , Gordon Singer e Maarten Petermann (dirigente di Merlyn Partners) solleverebbero interrogativi sull’effettiva separazione tra la gestione del Lille e quella del Milan che avrebbero avuto quindi lo stesso proprietario, Elliott, e pressoché la stessa catena di controllo. Quest’ultima cosa, come detto, vietata dal regolamento UEFA , che ha comunque dato il via libera alla partecipazione delle due squadre alle stesse competizioni internazionali dopo i colloqui avuti con rappresentanti dei due club e del fondo Elliott.

Ma, secondo L’Equipe, uno degli elementi che mostrerebbe il legame occulto fra Lille e Milan, con la regia di Elliott, sarebbe riconducibile al ruolo avuto nel corso degli anni da Giorgio Furlani. Infatti, il manager italiano prima di diventare amministratore delegato del Milan, era un dirigente finanziario di Elliott e aveva seguito in prima persona l’investimento del fondo nel Lille. Le conversazioni recuperate dalla Guardia di Finanza mostrerebbero discussioni relative contemporaneamente alla gestione del Milan e alle operazioni del club francese. Tra queste, secondo la ricostruzione del quotidiano francese, ci sono anche alcuni trasferimenti che hanno coinvolto il Lille.

Si tratta dei casi che coinvolgono Sven Botman (ora al Newcastle), Renato Sanches (svincolato) e Amadou Onana (Aston Villa). Tre calciatori che hanno sì lasciato il Lille in quel periodo ma che non hanno mai indossato la maglia del Milan. Partendo dal difensore, nel gennaio 2022 Furlani – come riporta L’Equipe – discute con Gordon Singer della situazione del calciatore olandese, all’epoca nel mirino del Newcastle, squadra nella quale si trasferirà. In una delle conversazioni, Furlani fa riferimento alla possibilità di strutturare economicamente l’operazione distribuendo il ricavo tra Lille e altre entità del gruppo Elliott. Pochi giorni dopo, Singer interviene sulla situazione e indica una soglia: qualora il Lille avesse ricevuto un’offerta da almeno 40 milioni di euro, Botman avrebbe dovuto essere ceduto.

La stessa dinamica si sarebbe innescata con Renato Sanches. Il 26 gennaio 2022 Singer avrebbe espresso la volontà di non trasferire il centrocampista portoghese al Milan, preferendo che rimanesse a Lille per aiutare il club a raggiungere la qualificazione europea. Un elemento che, secondo L’Equipe, alimenterebbe i dubbi sulla natura dei rapporti tra le due società. Infine c’è Amadou Onana. Nel luglio 2022 Petermann avrebbe spiegato a Furlani che Merlyn gestiva il capitale di Elliott e che, di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro, il Lille avrebbe dovuto procedere con la cessione del centrocampista belga.