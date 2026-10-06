Il restyling del Maradona procede: trovata la nuova sistemazione per la pista d'atletica

I lavori, dunque, non sono legati esclusivamente alla candidatura e rappresentano un intervento destinato a cambiare profondamente il volto dell’impianto.

Il nuovo stadio Maradona prende forma e, con il progetto di riqualificazione, trova finalmente una soluzione anche uno dei nodi più discussi: la pista d’atletica . Destinata a essere rimossa per fare spazio a tribune più vicine al terreno di gioco, sarà realizzata nel Parco dello sport di Bagnoli . È quanto riferisce il Corriere-Mezzogiorno, secondo cui il restyling dello stadio andrà avanti a prescindere dall’assegnazione a Napoli degli Europei del 2032 .

L’area di Bagnoli è quella per la quale il sindaco Gaetano Manfredi, commissario di governo per la zona, ha sottoscritto con le Fiamme Oro della Polizia di Stato un accordo per l’affidamento del Parco dello sport, struttura da recuperare dopo anni di abbandono. Si trova così la soluzione ad un tema più volte sollevato da politica e addetti ai lavori, visto che le società di atletica che al momento utilizzano la pista del Maradona dovranno più o meno rinunciarvi dal prossimo anno.

L’indirizzo è stato formalizzato dal Consiglio comunale attraverso l’approvazione di una mozione sulla riqualificazione del Parco dello sport di Bagnoli-Coroglio. Secondo la presidente dell’assise cittadina Enza Amato e il presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe, il voto «segna un indirizzo politico preciso», vale a dire che la rigenerazione dell’ex area industriale debba produrre anche spazi pubblici dedicati a sport, inclusione, salute e socialità.

Il documento, precisano, è nato anche dal confronto con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio, ascoltate in commissione, e dà seguito all’ordine del giorno approvato nella seduta monotematica del 3 marzo scorso dedicata a Bagnoli.

«Un percorso – hanno spiegato – che ha permesso di costruire una visione del Parco dello sport che vada oltre la semplice realizzazione degli impianti e che lo renda una vera infrastruttura pubblica della città, capace di rispondere ai bisogni di chi vive quotidianamente questo territorio».