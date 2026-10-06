La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con uno dei match più interessanti del programma. Martedì 6 ottobre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Spagna. Il calcio d’inizio allo stadio di Wembley a Londra è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
L’Inghilterra arriva all’appuntamento dopo una fantastica vittoria per 7-0 in trasferta contro la Croazia, mentre la Repubblica Ceca proverà a guadagnare i primi punti nel torneo. Il Gruppo 3 della Lega A vede al momento la Spagna al primo posto a punteggio pieno, al secondo posto c’è l’Inghilterra con 6 punti, segue la Croazia con 3 punti e infine la Repubblica Ceca a quota zero.
Dove vedere Inghilterra Repubblica Ceca tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Inghilterra-Repubblica Ceca, match valido per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà alla Wembley Stadium di Londra il 6 ottobre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW.
In particolare, Inghilterra-Repubblica Ceca sarà trasmessa su Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Davide Polizzi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky e NOW.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di martedì 6 ottobre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Arena e streaming tramite Sky Go e NOW.