La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con uno dei match più interessanti del programma. Martedì 6 ottobre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Repubblica Ceca , nella quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Spagna . Il calcio d’inizio allo stadio di Wembley a Londra è fissato per le ore 20.45 .

La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) e per quelli di NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW .

In particolare, Inghilterra-Repubblica Ceca sarà trasmessa su Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Davide Polizzi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky e NOW.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di martedì 6 ottobre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Arena e streaming tramite Sky Go e NOW.